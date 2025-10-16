DSRV, 300억원 규모 시리즈 B 투자 유치

블록체인 인프라 기술력·글로벌 성장 가능성 인정받아

디지털경제입력 :2025/10/16 17:14

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

블록체인 인프라 기업 DSRV(대표 김지윤)는 총 300억 원 규모의 시리즈 B 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.

이번 투자는 국내 스타트업 투자 시장의 위축 속에서도 이뤄진 대규모 투자라는 점에서, DSRV의 기술력과 글로벌 성장 잠재력이 공식적으로 인정받은 결과로 평가된다.

시리즈 B 투자는 1차와 2차로 나누어 진행됐다. 1차에는 인터베스트, SK증권, 나이스투자파트너스 등이 참여했으며, 2차에는 NXVP를 비롯해 한리버파트너스, IBK캐피탈, S2L파트너스 등이 신규 투자사로 합류했다.

특히 신기술금융사인 NXVP가 2025년 재설립된 이후 첫 번째 투자 대상으로 DSRV를 선택한 점이 주목된다. 이는 DSRV가 보유한 블록체인 인프라 기술의 안정성과 확장성, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이 평가받은 결과로 해석된다.

DSRV는 현재 전 세계 70개 이상의 블록체인 네트워크에 인프라를 공급하고 있으며, 4조 원 이상의 가상자산을 안정적으로 관리하고 있다. 또한 밸리데이터(스테이킹) 분야에서 글로벌 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 스테이블코인, 기관 대상 스테이킹 등 금융 인프라 사업을 확장하고 있다.

관련기사

이번 투자금을 바탕으로 DSRV는 ▲핵심 인재 확보 ▲스테이블코인 및 결제 인프라 기술 고도화 ▲스테이킹 사업 확대 ▲미국·일본·아프리카 등 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.

이번 시리즈 B 투자를 총괄한 김재홍 DSRV 최고재무책임자는 “어려운 시장 환경 속에서도 DSRV의 비전과 기술력을 믿고 함께해준 파트너들에게 감사하다”며 “이번 투자를 계기로 최고의 동료들과 함께 글로벌 시장을 선도하는 블록체인 인프라 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
DSRV

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美 재무장관 "한국과 무역협상 마무리 중"…현대차, 관세 손실 줄일까

[르포] 병원·마트도 '에이전트포스' 쓴다…"AI 비즈니스 실현"

오라클 "한국, 민주 동맹의 핵심 혁신 역량 기대"

대법 "노태우 300억, 기여 아냐"…한숨 돌린 SK

ZDNet Power Center