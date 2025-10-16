DSRV, 300억원 규모 시리즈 B 투자 유치

블록체인 인프라 기업 DSRV(대표 김지윤)는 총 300억 원 규모의 시리즈 B 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.

이번 투자는 국내 스타트업 투자 시장의 위축 속에서도 이뤄진 대규모 투자라는 점에서, DSRV의 기술력과 글로벌 성장 잠재력이 공식적으로 인정받은 결과로 평가된다.

시리즈 B 투자는 1차와 2차로 나누어 진행됐다. 1차에는 인터베스트, SK증권, 나이스투자파트너스 등이 참여했으며, 2차에는 NXVP를 비롯해 한리버파트너스, IBK캐피탈, S2L파트너스 등이 신규 투자사로 합류했다.

특히 신기술금융사인 NXVP가 2025년 재설립된 이후 첫 번째 투자 대상으로 DSRV를 선택한 점이 주목된다. 이는 DSRV가 보유한 블록체인 인프라 기술의 안정성과 확장성, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이 평가받은 결과로 해석된다.

DSRV는 현재 전 세계 70개 이상의 블록체인 네트워크에 인프라를 공급하고 있으며, 4조 원 이상의 가상자산을 안정적으로 관리하고 있다. 또한 밸리데이터(스테이킹) 분야에서 글로벌 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 스테이블코인, 기관 대상 스테이킹 등 금융 인프라 사업을 확장하고 있다.

관련기사

이번 투자금을 바탕으로 DSRV는 ▲핵심 인재 확보 ▲스테이블코인 및 결제 인프라 기술 고도화 ▲스테이킹 사업 확대 ▲미국·일본·아프리카 등 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.

이번 시리즈 B 투자를 총괄한 김재홍 DSRV 최고재무책임자는 “어려운 시장 환경 속에서도 DSRV의 비전과 기술력을 믿고 함께해준 파트너들에게 감사하다”며 “이번 투자를 계기로 최고의 동료들과 함께 글로벌 시장을 선도하는 블록체인 인프라 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.