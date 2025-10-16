[영상] 깜깜한 밤 녹색 불덩이 ‘번쩍’…"앵케혜성 파편으로 추정"

미국 남부 지역에서 밝은 녹색 불덩어리 유성이 떨어지며 어두운 밤 하늘을 순식간에 대낮처럼 밝히는 모습이 포착됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 15일(현지시간) 보도했다.

켄터키, 테네시, 앨라베마 등 미국 남부 여러 주 상공에서는 전날 유성이 폭발하며 하늘을 가로지르며 떨어졌고, 그 순간 짙은 밤이 대낮으로 바뀌었다.

미국 남부 상공에서 녹색 불덩어리가 폭발하고 있다. (출처= Jessica Winn/AMS)

이후 유성은 지평선 쪽으로 떨어지며 산산 조각나는 장면이 영상으로 포착됐다. 이 장면은 스마트 초인종, 보안 카메라, 블랙박스 영상 등에 기록됐으며, 이후 미국유성협회(AMS) 웹사이트에 업로드됐다.

보도에 따르면, 밤 하늘에서 폭발한 선명한 녹색 불덩어리는 태양계 '앵케혜성(2P/Encke)'의 파편으로 추정되고 있다.

영상=스페이스닷컴유튜브/AMS

AMS 로버트 런스퍼드 편집장은 "이 불덩어리는 10월부터 11월 사이에 활동하는 남쪽 황소자리 유성우의 일부였을 가능성이 높다"며, "이 유성우에서 밝은 불덩어리가 종종 관측되며, 보통 10월 마지막 주와 11월 첫째 주에 발생한다"고 설명했다.

지구는 현재 앵케 혜성이 흩뿌린 두 개의 뚜렷한 파편 흐름을 통과하고 있으며, 이로 인해 북쪽과 남쪽에 북쪽 황소자리(Taurid) 유성군이 형성된다. 때문에 이 시기에 화려한 불덩어리 현상이 증가하는 것으로 알려져 있다.

런스퍼드는 "앵케 혜성을 비롯한 일반적인 혜성에서 떨어져 나온 파편들은 매우 약해서 대기권 상층에서 산산히 분해될 것"이라며, “이번 불덩이가 실제로 황소자리 유성군에서 비롯된 것이라면, 운석이 지상으로 떨어질 가능성은 전혀 없다"고 설명했다.