에이블런, 상반기 AI 교육 기업 10곳 중 7곳 후속 과정 요청

AI 리터러시 교육 전문기업 에이블런(대표 박진아)이 상반기 기업교육에서 참여 기업의 70% 이상이 후속 과정을 요청하는 성과를 거뒀다고 16일 밝혔다. 특강에서 실무, 심화 과정으로 이어지는 단계적 확대가 뚜렷했으며, 전체 교육 만족도는 5점 만점에 4.8점을 기록했다. 이는 리더가 AI를 먼저 이해하고 조직 차원의 교육 환경을 조성한 결과로 분석된다.

에이블런은 2020년 설립 이후 700여 개 기업·기관에서 2만여 명을 교육해왔다. 생성형 AI 등장 이후 기업들의 실무 적용 수요가 급증하면서, 이론보다는 즉시 적용 가능한 실무 중심 교육으로 차별화했다. 에이블런 교육을 받은 기업 10곳 중 7곳이 추가 교육을 요청했다는 점에서, 이런 접근법의 효과가 입증됐다는 평가다.

에이블런은 높은 재참여율의 핵심 요인으로 '리더의 AI 리터러시(AI 문해력)'를 꼽았다. 리더가 먼저 AI를 이해하고 조직 차원의 교육 환경을 만든 곳일수록, 특강에서 실무·심화 과정으로 자연스럽게 확대됐다. 후속 과정을 선택한 기업들에서 공통적으로 리더가 먼저 교육을 받고 효과를 확인한 뒤, 조직 특성에 맞춰 후속 과정을 기획하는 패턴이 발견됐다.

에이블런 기업 AI 교육 현장

에이블런만의 교육 철학도 이런 확산을 가능하게 했다. 모든 과정에서 프로토타입이나 산출물이 나오도록 설계하고, 교육 이후에는 공모전·해커톤으로 조직 전반에 확산시킨다. 직무별 업무 변화까지 함께 설계하면서, 학습이 일회성으로 끝나지 않게 한다.

산업별로는 교육 확산 패턴이 달랐다. 제조업에서는 리더 주도 하향식 확산이 두드러졌다. 자동차 부품사 S사는 팀장급 특강 이후 아산·울산 공장 사무직까지 교육을 확대해 8시간 실무 과정을 연속 진행했다. 종합건설사 H사 역시 리더급 교육 이후 데이터 분석·비즈니스 기획 중심의 심화 과정을 준비하고 있다.

유통·소비재 분야는 다른 양상을 보였다. 먼저 대규모 실무 교육으로 조직 전체의 이해도를 높인 후, 전략 직군과 리더를 대상으로 심화 과정을 진행했다. 종합 미디어 기업 C사 커머스 부문은 승진자 교육에서 시작해 전사 임직원으로 확대했고, 식품 제조업 B사는 145명 규모 교육 이후 팀장·전략 직군 심화 과정으로 이어갔다.

연구·공공 분야는 또 다른 흐름을 보였다. 전문 영역에서 출발해 업무 전반으로 확대되는 패턴이었다. 바이오·헬스케어 지주사 D사는 그룹사 임직원 120명 특강으로 시작해 코파일럿 8시간 과정과 마케팅 교육까지 진행했다. 국내 주요 이공계 대학 K대는 기초·업무 효율화부터 데이터 리터러시, 엑셀 시각화까지 단계별 커리큘럼을 운영하며 일부 과정에서 만점을 기록했다.

이번 성과는 기업의 AI 전환이 단순한 기술 도입에 그치지 않고, 조직 문화와 리더십의 변화를 수반해야 한다는 점을 보여준다. 리더가 AI 리터러시를 갖추고 교육 환경을 조성할 때, 학습이 일회성에서 전사적 변화로 확산된다는 것이 입증됐다.

박진아 에이블런 대표는 "이번 성과는 기업 내부의 학습 욕구와 에이블런의 성과 중심 교육 철학이 만난 결과"라며 "리더의 역할이 AI 전환의 성패를 가른다는 것을 확인했다"고 말했다.

에이블런은 기업 교육에서 쌓은 노하우를 바탕으로 공공 부문으로도 영역을 넓히고 있다. 하반기부터 내년 상반기까지는 공직자 AI 특화 교육에 집중할 계획이다. 이는 민간 기업 뿐 아니라 공공 부문의 AI 역량 강화로 이어지면서, 국가 전체의 AI 경쟁력 제고에도 기여할 것으로 전망된다.