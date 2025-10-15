보스, QC 울트라 헤드폰 2세대 출시

오디오 브랜드 보스는 플래그십 헤드폰 라인업의 최신 모델 'QC 울트라 헤드폰 2세대'를 출시한다고 15일 밝혔다.

QC 울트라 헤드폰 2세대는 ▲더 정교해진 적응형 노이즈 캔슬링 알고리즘 ▲USB-C 무손실 오디오 ▲시네마 모드 등 다양한 기능을 탑재했다.

시네마 모드는 동영상 콘텐츠의 몰입감을 극대화하고 대사를 더욱 선명하게 전달한다. 마치 영화관에 있는 듯한 생생한 경험을 제공한다.

보스 QC 울트라 헤드폰 2세대 (사진=보스)

착용 즉시 전원이 켜지고 연결되는 스마트 온헤드 감지 기능, 사용하지 않을 때 자동으로 절전 모드로 전환되는 슬립모드 등 기능을 갖췄다. 배터리는 최대 30시간 지속된다.

디자인은 광택 있는 메탈 소재와 세련된 컬러웨이를 적용했다. 푹신한 이어쿠션과 인체공학적 헤드밴드 설계로 장시간 착용에도 편안함을 제공한다.

색상은 블랙과 화이트 스모크, 한정판 컬러인 드리프트우드 샌드, 미드나잇 바이올렛, 데저트골드 총 5가지로 출시된다. 보증 기간은 2년이다. 가격은 51만9천원이다.

한편 보스는 신제품 출시를 기념해 오는 20일부터 11월 6일까지 더현대 서울 5층에서 팝업스토어를 운영한다.