과기정통부 초대 AI실장에 김경만...정부 첫 AI총괄과장 출신

정부조직법 개정으로 과학기술인공지능부총리 승격과 함께 확대 개편된 정부의 인공지능 전담부서 ‘인공지능정책실(室)’ 초대 수장에 김경만 인공지능정책기획관이 낙점됐다.

15일 과학기술정보통신부는 김경만 AI정잭기획관을 실장급 승진 인사를 내면서 초대 AI정책실장에 김경만 국장을 발탁했다.

새롭게 만들어진 과기정통부 AI정책실은 국가 AI 정책을 기획, 실행하는 핵심조직으로 국가 AI 생태계를 조성하고 범정부 차원의 AI 혁신을 주도하는 역할을 맡고 있다.

김경만 초대 AI정책실장.

초대 실장에 오른 김경만 신임 AI정책실장은 과기정통부에서 AI기반정책관에 이어 이재명 정부에서 정부조직 개편 이후 AI정책기획관으로 AI 3대 강국을 위한 정책 마련에 힘써왔다. 배경훈 부총리는 이틀 전 과기정통부 대상 국회 국정감사에서 부처 간부를 소개하며 김 실장을 AI정책실장 직무대리로 소개했다.

앞서 ‘알파고 쇼크’ 이후 국가적인 AI 정책 수요에 따라 과기정통부 2차관실에 AI 정책만 따로 맡는 정부 첫 조직인 AI기반정책국이 신설될 당시 강도현 전 차관이 국장을 맡고 김경만 신임 실장이 AI국 업무 총괄을 맡는 AI기반정책과장 직을 수행했다.

김경만 신임 실장이 이끄는 AI 정책실에는 AI정책기획관과 AI인프라정책관으로 구성됐다. 김 실장이 이끌던 ▲AI정책기획관은 AI 산업 육성과 안전, 신뢰 확보를 위한 국가 AI 정책과 법제도를 설계, AI 인재 양성 기능에 집중하고 ▲김민표 국장이 이끄는 AI인프라정책관은 AI컴퓨팅 자원, 데이터, 클라우드 등 AI 핵심 인프라 확충과 이를 바탕으로 한 국가적 지원 집행 과제를 맡았다.

다음은 김경만(金炅滿) 과기정통부 초대 인공지능정책실장 주요 약력.

▲5급 공채, 행정고시 41회

▲고려대 경영학과, 미국 콜로라도대 석사

▲과기정통부 통신경쟁정책과장, 인공지능기반정책과장

▲우정사업본부 우정사업정보센터장

▲국립외교원 교육훈련

관련기사

▲과기정통부 통신정책관, 인공지능기반정책관

▲과기정통부 인공지능정책기획관