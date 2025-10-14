"가전이 사람 대신 판단"…LG전자, '제로 레이버 홈' 전략 공개

"'제로 레이버 홈'은 결국 가전 지능화와 연결성에서 완성됩니다. 가전이 단순한 기계가 아니라 스스로 판단하고 행동하는 존재로 발전해야 합니다."

이재모 LG전자 HS기술전략담당은 14일 서울 한국과학기술회관에서 열린 '월드푸드테크 컨퍼런스 2025'에서 LG전자가 추진 중인 스마트 키친과 데이터 기반 생활가전 비전을 공유했다.

이 담당은 "2030년까지 스마트 가전 시장이 빠르게 확대될 것으로 예상된다"며 "로봇이나 전기차 같은 새로운 IT 기기가 주목받고 있지만 결국 인간의 삶 속에서 함께하는 가전도 스마트 키친 중심으로 발전하고 있다"고 강조했다.

이재모 LG전자 HS기술전략담당이 14일 '월드푸드테크컨퍼런스 2025'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 "요즘은 제품보다 고객 경험(CX)이 중요하다"며 "고객의 쿠킹 여정 속에서 가전의 스마트화가 어떻게 진행되고 있는지 살펴보면, 보관·조리·세척 전 과정이 지능화되고 있다"고 설명했다.

이 담당은 가전 진화를 '보관-조리-처리' 세 단계로 나눠 설명했다. "냉장고가 개발되기 전에는 매일 시장에 가야 했지만, 냉장고 덕분에 한 번 장을 보면 며칠간 보관할 수 있게 됐다"며 "냉장고는 시간을 세이브한 전환기였다"고 말했다.

그는 "1910년대 아이스박스 형태로 시작해 냉동 사이클과 단열 기술이 발전했고, LG전자는 1965년 금성사 시절 냉장고를 출시했다"며 "1984년 김치냉장고, 2000년에는 세계 최초 유선 인터넷 냉장고도 만들었다"고 회상했다.

이 대표는 "냉장 기술이 신선 보관 중심이었다면, 요리 단계에서는 조리 상태를 자동으로 인식하는 기술이 핵심"이라고 설명했다.

그는 "과거엔 불 앞에서 타지 않게 조리해야 했지만, 지금은 오븐 안의 카메라가 브라우닝 정도를 보고 열을 조절한다"면서 "물이 끓어 넘치거나 거품이 생기면 진동과 버블을 감지해 알림을 주는 기능도 들어가 있다"고 소개했다.

이어 "요즘 고객들은 겉바속촉을 원한다"며 "에어프라이, 오븐, 전자레인지 기능을 한 기기에 담은 멀티 쿠킹 제품이 진정한 자동화 요리를 가능하게 할 것"이라고 덧붙였다.

이 담당은 "가전 중에서 한 번도 안 써본 사람은 있어도, 한 번 써본 사람은 다시 손으로 설거지하지 않는다"며 식기세척기의 생활 변화도 강조했다.

그는 "과거엔 밥풀이 붙은 그릇 때문에 한국에서는 식세기가 어렵다고 했지만, 이제는 유체역학과 물살 제어 기술로 깨끗하게 세척한다"며 "조용하고 깨끗한 식세기, 건조·살균·음식물 처리 기능까지 더해지고 있다"고 말했다.

가전 지능화는 데이터에서 시작된다고 강조했다. 그는 "2013년 와이파이 탑재 이후 가전에서 사용 데이터가 꾸준히 수집되고 있다"고 말했다.

이 담당은 "과거에는 가전이 고객의 집안일을 줄여주는 '레스 레이버 홈' 역할을 했다면, 앞으로는 스스로 판단하고 행동하는 '제로 레이버 홈'으로 발전할 것"이라고 말했다.

그는 "냉장고가 식재료를 인식하면 오븐이 자동으로 세팅되고, 요리가 끝나면 식세기가 음식물에 맞는 세척 모드를 알아서 고른다"며 "가전들이 서로 연결돼 심리스한 생활 환경을 만들고 있다"고 설명했다.

이어 "최근에는 로봇이 가전 사이를 연결해주는 역할도 시도되고 있다"며 "세탁기에서 (세탁물을) 건조기로 옮기거나 접는 일처럼 가전이 해결하지 못한 부분을 로봇이 보완할 것"이라고도 덧붙였다.