LG전자, 인도법인 상장...1.8조원 현금 확보

LG전자가 인도법인(LGEIL)를 현지 증권시장에 상장시키며 세계 최대 인구대국에서 ‘국민 기업’으로 도약하는 첫 발을 내디뎠다. 특히 이번 상장은 신주 발행 없이 구주 매각 방식으로 진행돼, 본사에 1조8천억원 규모의 현금이 유입된다.

LG전자는 확보한 자금을 미래 성장 투자와 주주가치 제고에 활용하겠다는 방침이지만, 시장에서는 이번 결정이 주가에 어떤 영향을 미칠지를 두고 의견이 엇갈린다.

인도 뭄바이 국립증권거래소에서 14일(현지시간) 열린 LG전자 인도법인 상장식에 참석한 LG전자 조주완 CEO.(사진=LG전자)

신주 없이 구주 매각… 1.8조원 현금 확보

LG전자는 현지시간 14일 인도 뭄바이 국립증권거래소(NSE)에서 조주완 CEO(최고경영책임자), 김창태 CFO(최고재무책임자) 등 주요 경영진과 현지 투자자, 애널리스트 등이 참석한 가운데 인도법인 상장 및 미래비전 발표 행사를 열었다고 밝혔다.

앞서 LG전자는 인도법인 발행주식의 15%에 해당하는 1억181만5천859주를 구주매출로 처분했다. 공모가는 주당 1천140루피(한화 약 1만8천원)로 책정됐다. 청약에는 공모 주식수의 54배에 달하는 자금이 몰릴 정도로 흥행, 현지 투자자들의 높은 기대를 입증했다. 공모가 기준 LG전자 인도법인의 기업가치는 약 12조원이다. LG전자는 이를 통해 약 1조8천억원의 현금을 국내로 환수한다.

이번 IPO는 신주를 발행하지 않았기 때문에 인도법인 지분 희석 없이 본사 통제력을 유지하면서도 대규모 현금을 확보한 점이 특징이다.

신주 발행 시처럼 인도법인 자본금이 늘어나지는 않지만, 모회사인 LG전자가 직접 현금을 확보해 재무건전성 개선과 ROE(자기자본이익률) 상승이 가능해졌다.

LG전자는 보도자료를 통해 “조달 자금은 미래 성장 투자와 주주가치 제고에 폭넓게 활용해 성장동력을 확보할 것”이라며 “금융비용이나 차입금 비율에 영향을 주지 않고도 대규모 현금이 유입돼 재무건정성이 큰 폭으로 올라가게 된다”고 설명했다.

단기 주가엔 ‘양날의 검’...중장기적으론 ‘숨은 자산가치’ 드러나는 계기

다만, 단기적으로는 시장 해석 리스크가 존재한다. 구주 매각이 현금 확보로 읽히기보다 ‘지분 매도’나 ‘이익 실현’ 신호로 해석될 경우, 본사 주가에 일시적 부담으로 작용할 수 있다는 것이다.

특히 LG전자가 인도법인으로부터 받는 배당금 규모가 상장 이후 달라질 수 있고, 현지 투자자 중심의 독립 경영 구조가 강화되면 연결 이익의 변동성이 일시적으로 커질 수 있다.

중장기적으로는 LG전자의 숨은 가치가 드러나는 계기가 될 것으로 관측된다.

인도법인은 LG전자의 해외사업 중 가장 빠르게 성장하는 축이다. 인도법인은 LG전자의 해외 법인 중 매출 3조원대, 순이익 2천억원 규모로 단일 시장으로는 최대 수준의 실적을 내고 있다.

상장을 통해 인도법인의 가치가 시장에서 독립적으로 평가되면, 본사 주가에 반영되지 못하던 ‘자회사 가치 할인(holding discount)’이 완화될 수 있다는 지적이다.

자회사 가치 할인은 지주회사나 모회사가 보유한 자회사들의 가치를 시장이 온전히 반영하지 않는 현상을 뜻한다.

인도법인의 가치가 시장에서 12조원 이상으로 평가받은 만큼, 본사 내재가치 역시 재평가될 여지가 생긴 셈이다.

LG전자 “인도는 글로벌 사우스 전략의 핵심 거점”

LG전자는 이번 상장을 계기로 인도를 글로벌 사우스(Global South) 전략의 거점 국가로 육성한다는 중장기 비전도 밝혔다.

현재 인도법인은 생산, R&D, 판매, 서비스 전 밸류체인을 현지에 구축했으며, 노이다·푸네에 이어 스리시티 지역에 6억 달러 규모의 신공장을 건설 중이다. LG전자는 이를 통해 인도 내 연간 생산능력을 ▲냉장고 360만대 ▲세탁기 375만대 ▲에어컨 470만대로 확대할 계획이다.

조주완 CEO는 “이번 상장으로 인도는 LG전자의 글로벌 사우스 전략에서 중추적 역할을 하게 될 것”이라며 “LG전자와 인도법인의 동반 성장을 가속화하겠다”고 말했다.