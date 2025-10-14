AI 시대, 여성 리더는 왜 기술력이 '뒤처진' 것처럼 보일까

캡제미니 리서치 인스티튜트(Capgemini Research Institute)가 11개국 2,750명의 리더를 대상으로 한 연구가 AI 시대 리더십의 미묘한 성별 격차를 드러냈다. 여성과 남성 모두 리더십 역량을 동등하게 인정받고 있지만, 미래 핵심 기술에 대한 성별 고정관념이 새로운 형태의 차별을 만들어내고 있다는 것이다.

리더십 효과성은 인정받지만 기술 역량 인식엔 격차

조사에 따르면 응답자의 77%가 여성과 남성이 리더십 역할에서 동등하게 효과적이라고 답했고, 68%는 여성 리더의 존재가 비즈니스 성과를 긍정적으로 향상시킨다고 밝혔다. 특히 에너지 및 유틸리티 부문(83%)과 통신·미디어·하이테크 부문(80%)에서 이러한 인식이 가장 높게 나타났다.

현대 조직의 3곳 중 1곳은 변혁적 리더십(transformational leadership)을 장려하고 있다. 변혁적 리더십은 변화를 고취하고, 혁신을 주도하며, 적응력을 보이는 리더를 육성하는 스타일로, 전통적인 권위적 리더십에서 벗어나 미래지향적인 리더십 모델로 전환하고 있음을 보여준다.

하지만 문제는 미래 리더십의 핵심 역량으로 부상한 기술적 스킬에 대한 인식이다. 남성 응답자의 53%는 데이터 분석을, 46%는 AI 및 자동화 활용 능력을 '남성적' 기술로 인식하는 반면, 여성 응답자의 45%는 데이터 분석을, 41%는 AI 활용 능력을 '성별과 무관한' 역량으로 봤다.

여성 리더, 자신감은 남성과 대등하지만 사람 중심 역량에서 두각

과거 연구와 달리 여성 리더들의 자신감 수준이 남성과 대등해졌다는 점은 고무적이다. 여성의 58%와 남성의 59%가 자신감을 핵심 강점으로 꼽았다. 여성 리더들은 특히 사람 중심 역량(people-oriented skills)에서 자신을 더 강하게 평가한다. 감성 지능을 핵심 강점으로 꼽은 비율은 여성 71%, 남성 50%였고, 다세대 팀 리딩은 여성 81%, 남성 66%, 신뢰 문화 구축은 여성 80%, 남성 71%로 나타났다.

하지만 기술적 역량에서는 차이가 있다. AI 및 자동화 활용을 핵심 강점으로 꼽은 비율은 여성 45%, 남성 47%였고, 데이터 분석은 여성 51%, 남성 57%였다. 더 심각한 문제는 전체 리더 중 46%만이 AI와 자동화를 핵심 역량으로 인식하고 있다는 점이다. 리더들의 74%가 AI 스킬이 리더십 진급에 중요하다고 답했지만, 실제 보유 역량과는 큰 차이를 보인다.

보상과 승진의 불평등, 이직 의향으로 이어져

성별 인식의 격차는 실질적 불평등으로 이어진다. 여성의 53%가 급여에서 부정적 편견을 경험했다고 답한 반면, 남성의 40%는 성별 때문에 급여 혜택을 받았다고 인정했다. 또한 여성의 40%는 해외 출장이나 이전 기회에서 부정적 편견을 받았으며, 같은 비율의 남성이 이런 기회에서 유리했다고 답했다. 승진 투명성 부족도 양성 모두에게 장벽이다. 남성의 49%와 여성의 42%가 투명한 승진 기준 부족을 경력 발전의 주요 장애물로 꼽았으며, 이 중 남성의 56%, 여성의 54%가 이를 성별과 연관 짓는다.

직무 만족도에서도 성별 격차가 나타난다. 보상 만족도는 여성 43%, 남성 48%였고, 경력 발전 만족도는 여성 48%, 남성 55%, 워라밸 만족도는 여성 39%, 남성 47%로 나타났다. 이러한 불만족은 실제 이직 의향으로 이어져, 여성의 35%와 남성의 26%가 승진 장벽으로 인해 현 조직을 떠날 것을 고려했다고 답했다.

기술 교육과 편견 제거, 투명성 확보가 앞으로의 과제

보고서는 조직이 기술 교육 강화, 편견 제거, 투명한 승진 경로 구축, 멘토십 민주화, 모두를 위한 유연 근무 정상화, 다양한 리더십 모델 재설계, 전이 가능 기술 인정, 직장 밖 포용성 확대 등 8가지 핵심 과제를 제시했다. 특히 기술 역량 교육에서는 조직 전체에 AI, 데이터, 신기술 학습 경로를 제공하고, AI를 일상 업무에 통합하며, 맞춤형 스킬 향상 프로그램을 설계해야 한다고 강조한다. AI를 활용해 편견을 감지하고 리더십 개발을 개인화하는 것도 중요한 과제다.

승진 프로세스의 투명성 확보를 위해서는 명확하고 객관적이며 측정 가능한 승진 기준을 정의하고, 역할에 필수적인 스킬에 초점을 맞춘 스킬 기반 접근법을 채택하며, 프레젠테이션이나 패널 평가 같은 단일 형식이 아닌 다차원 평가를 활용해야 한다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. AI 시대에 리더에게 필요한 핵심 기술은 무엇인가요?

A: AI 및 자동화 활용, 데이터 분석, 혁신 및 미래 트렌드 예측이 핵심 기술적 역량으로 꼽힙니다. 개인적 강점으로는 민첩성과 자신감이, 대인 관계 스킬로는 감성 지능이 중요합니다.

Q2. 여성 리더가 직면한 가장 큰 장애물은 무엇인가요?

A: 급여와 승진 기회에서의 부정적 편견, 해외 출장 및 이전 기회 제한, 높은 가시성 기회 부족, 멘토나 스폰서 부재 등이 주요 장애물입니다. 특히 여성의 43%가 높은 가시성 기회 부족을, 49%가 멘토 또는 스폰서 부족을 경력 발전의 핵심 장벽으로 꼽았습니다.

Q3. 조직은 성별 격차를 어떻게 해소할 수 있나요?

A: 편견 교육 강화, 채용 및 성과 평가에 편견 차단 장치 도입, 투명한 승진 기준 마련, 기술 교육 제공, 모든 직원에게 유연 근무 정상화, 다양한 리더십 스타일 인정 등의 종합적 접근이 필요합니다.

