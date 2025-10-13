여기어때, 가을 맞이 강원도 여행 기획전 실시

여행·여가 플랫폼 여기어때는 가을 맞이 강원도 여행 기획전을 진행한다고 13일 밝혔다. 이번 기획전은 강원 방문의 해를 기념해 10월 한 달 강원 여행객 방문을 극대화하기 위해 기획됐다.

여기어때는 강릉을 방문객을 대상으로 총 6만원의 여행 지원금을 제공한다. 해당 쿠폰은 ▲강릉 지역 숙소와 ▲투어 ▲레저·티켓 상품에만 적용이 가능하며 숙소의 경우 대실은 제외된다. 쿠폰 발급 및 사용기간은 이달 31일까지다. 상품 체크인은 오는 12월 31일까지 가능하다.

정선과 철원 여행객을 위해서는 이달 31일까지 최대 3만원 추가 할인 쿠폰을 지급한다. 해당 쿠폰은 중복 할인 쿠폰으로, 여기어때에서 제공하는 국내 숙소 쿠폰팩과 함께 사용할 수 있다. 쿠폰 발급은 매일 오전 10시부터 선착으로 받을 수 있으며, 예산 초과 시 마감된다.

(사진=여기어때)

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “올해는 특히 국내여행하면 강원도를 먼저 떠올리는 여행자들이 많다”며 “강원 주요 도시에서 모두 혜택을 제공하는 만큼 골라 떠나는 재미가 있을 것”이라고 말했다.