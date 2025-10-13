위메이드, '레전드 오브 이미르' 글로벌 출시로 웃나

위메이드가 '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전 사전 예약자 수가 100만 명을 돌파한 가운데, 흥행에 성공할지 기대를 모으고 있다.

'레전드 오브 이미르'의 글로벌 서비스는 위믹스의 블록체인 기반 웹3 토크노믹스로 차별화를 꾀한 것이 특징이다.

13일 게임업계에 따르면 위메이드(대표 박관호)는 MMORPG '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전 출시를 앞두고 사전 예약 프로모션에 나섰다.

'레전드 오브 이미르'는 북유럽 신화 세계관 속에서 9천년마다 반복되는 세상의 종말 라그나로크가 일어나기 전까지의 이야기를 담은 MMORPG다.

이 게임의 글로벌 버전은 다양한 인게임 콘텐츠를 통해 토크노믹스 아이템 ‘지위믹스(gWEMIX)’를 획득할 수 있도록 구성됐다. ‘지위믹스’는 위믹스 코인과 1대 1 교환 가치를 지닌다.

위메이드, 레전드 오브 이미르 글로벌 버전 사전예약 시작.

특히 핵심 콘텐츠인 서버 대전에서 승리한 클랜은 인터서버 내 모든 서버에서 발행된 지위믹스의 일정량을 세금 형태로 배분받게 된다고 회사 측은 전했다.

4분기 출시 예정인 '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전에 대한 흥행 기대감은 커진 상태다. 지난달 30일 기준으로 사전 예약자 수가 100만 명을 돌파했기 때문이다. 지난 8월 예약 시작 이후 약 한 달 만의 성과다.

이러한 성과는 위믹스 블록체인 기반 웹3 토크노믹스의 결합이 글로벌 이용자의 관심을 끌었기 때문으로 풀이된다. 회사 측은 커뮤니티 기반의 시스템을 적용해 이용자들이 여러 결정에 참여할 수 있는 파트너 서버와 스트리머 서버를 운영해 게임 활성화에도 나선다는 계획이다.

이와 함께 사전 예약 이벤트의 일환으로 ‘발할라 트라이얼즈’ 프로그램도 진행 중이며, 매주 1천 명에게 5만 5천 이미르 토큰을 지급한다. 상위 100명은 ‘이미르 파트너’로 선정해 특별 보상도 제공한다.

위메이드는 블록체인 웹3 플랫폼 위믹스플레이와 협력을 통해 다양한 장르의 게임을 발굴하고 있다. '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전이 흥행할 경우 위믹스플레이의 시장 영향력은 더욱 확대될 것으로 보여 기대된다.

업계 한 관계자는 "레전드 오브 이미르가 글로벌 시장에서 흥행할지 주목을 받고 있다"라며 "지난달 사전 예약자 수가 100만 명을 돌파했고, 출시 전까지 이 수치는 더 늘어날 것으로 보인다. 해당 게임이 위믹스 플레이 플랫폼 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠지 주목된다"이라고 말했다.