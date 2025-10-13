클로봇, '최고급 AI 해외인재 지원사업' 선정

로봇 솔루션 전문기업 클로봇은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 주관하는 '최고급 AI 해외인재 지원사업'에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

사업은 미국 카네기멜런대학교(CMU) 로보틱스학과 소속 오혜진 교수, 성균관대학교가 참여하는 컨소시엄을 통해 선정됐다. 오 교수가 책임자로 참여하는 로봇 AI 연구팀과의 협력으로 총 50억원 규모 지원금을 확보했다.

이는 클로봇의 작년 온기 연결기준 매출액 334억원 약 15%에 해당하는 규모로 글로벌 피지컬 AI 기술력 확보를 위한 대형 연구·개발(R&D) 투자 프로젝트다.

오혜진 CMU 교수(왼쪽)와 김창구 클로봇 대표(오른쪽)가 휴머노이드 2025 컨퍼런스에서 만나 기념 사진을 찍고 있다. (사진=클로봇)

클로봇은 이번 프로젝트를 통해 로봇 자율주행·AI 비전·휴머노이드의 학습 및 제어 등, 로봇이 외부 환경과 능동적으로 상호작용하는 피지컬 AI 역량을 강화할 계획이다.

영입된 글로벌 AI 인재들은 클로봇의 기존 연구 인력과 협력해 멀티모달 휴머노이드 파운데이션 AI 모델 개발을 통해 휴머노이드 로봇 기술 자립과 국내 로봇 산업 경쟁력을 강화하는데 기여하게 된다.

CMU는 1956년 다트머스 워크숍에서 AI 개념이 처음 논의된 이후 AI 연구 중심지로 자리 잡았다. 1979년 세계 최초 자율주행 차량 '나브랩'을 개발하는 등 로봇 및 자율주행 기술 발전을 선도해 왔다.

오 교수는 현재 CMU 핵심 인물이다. 로봇 자율주행, AI 기반 비전 시스템, 로봇의 인간-환경 상호작용 등 첨단 로봇 AI 분야의 세계적 권위자로 인정받는다. 인공지능 관련 최고 학회와 저널에 다수의 논문을 게재하며 학계에 기여하고 있다.

또한 실리콘밸리의 유수 기술 기업들과 활발한 협력을 진행해 온 풍부한 실무 및 연구 경험을 바탕으로, 이론과 실제를 융합하는 연구를 통해 미래 로봇 AI 기술 발전에 역할을 하고 있다.

김창구 클로봇 대표는 "CMU 및 성균관대학교와의 협력은 단순한 인재 유치를 넘어, 세계 최고 수준의 AI 기술 트렌드를 빠르게 흡수하고, 공동 연구를 통해 시너지를 창출하는 기회가 될 것"이라고 말했다.