클로봇, 고려아연에 사족 보행로봇 '스팟' 공급

자율주행 로봇 서비스 전문기업 클로봇은 고려아연 온산제련소에 사족 보행로봇 '스팟'을 공급했다고 19일 밝혔다.

클로봇은 스팟에 고성능 센서와 인공지능(AI) 분석 시스템을 접목해 산업현장 ▲미세변형 ▲가스누출 ▲화재위험 등을 실시간 감지하고 사고 발생 가능성을 조기에 차단하는 스마트 안전 솔루션을 제공한다.

보스턴다이내믹스 사족보행 로봇 '스팟' (사진=보스턴다이내믹스)

현장 안전관리 책임자들이 체계적으로 현장을 관리할 수 있도록 지원한다. 산업안전 관련 법적 규제에 기업들이 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는다.

이번 온산제련소에 도입된 스팟은 AI 분석 시스템을 적용해 복잡하고 위험한 생산 시설 현장을 자율주행한다. 실시간으로 안전 상태를 진단해 사람이 직접 점검하기 어려운 사각지대와 위험 구역까지 효과적으로 관리한다.

관련기사

이를 통해 안전 관리 효율성과 신속성을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 작업자 안전 확보와 중대재해 예방에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

클로봇 관계자는 "다양한 고위험 산업 현장으로 사업 영역을 확장해 대한민국 산업 현장과 작업자 안전을 위해 혁신적인 산업안전관리 솔루션을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.