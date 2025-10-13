LCDC, 런뮤 창립자 '료' 기획 전시회 연다

에스제이그룹이 운영하는 성수동 LCDC SEOUL은 런던베이글뮤지엄 창립자 료 디렉터의 글과 그림을 만나는 기획 전시회 ‘필로소피 료’를 이달 21일까지 진행한다고 밝혔다.

료(이효정) 디렉터는 런던베이글뮤지엄, 아티스트베이커리, 까페 하이웨스트, 까페 레이어드 등을 탄생시킨 브랜드 총괄 디렉터다. 패션업계 출신 대표로서 브랜딩 강의와 도서 출간, 미술 창작 활동 등을 병행하며 문화예술 콘텐츠 분야에서도 활약하고 있다.

이번 LCDC SEOUL과의 협업은 브랜딩과 콘텐츠에 다재다능한 료 디렉터의 작품과 이야기로 삶에 대한 영감을 전하는 전시, 북토크쇼 2개의 시리즈로 꾸려진다. ‘다른 누구도 아닌 나 자신으로 살아간다는 것의 아름다움’이라는 핵심 메시지를, 글과 그림 등 장르와 형식의 경계를 자유롭게 넘나들며 고객과 소통하고자 기획됐다.

LCDC SEOUL 료 전시회

LCDC SEOUL C동 1, 2층에서 21일까지 펼쳐지는 PHILOSOPHY RYO 전시는 료가 오랫동안 기록해온 생각들을 작품으로 풀어내고, 이를 큐레이션해 선보이는 자리다. 종이, 캔버스, 나무보드 위에 자유로운 스케치, 색채로 표현한 다양한 그림 작품 200여점 이상을 만날 수 있다. 작품을 활용한 포스터, 엽서, 도서굿즈세트 등 한정판 굿즈들도 마련된다.

지난달 26일 선보인 전시 오프닝에서는 료 디렉터가 직접 라이브로 펼치는 아트 드로잉, 작품에 대한 도슨트가 이목을 끌었다. 10월 1일 북토크쇼는 료 디렉터가 출간한 에세이 '생각 없는 생각'에 대해 출판사 열림원 및 독자와 소통하는 자리로 약 120명이 참석하며 성황을 이뤘다.

료 디렉터는 “스스로와의 끊임없는 질의응답을 통해 만들어낸 다양한 관심사를 경계 없는 방식으로 표출하는 이 이야기가, 선이 되고 그림이 되고 색이 되어 모두에게 가 닿기를 바란다”며 “이번 전시를 통해 ’나’로 태어나 내가 되는 일이 지금처럼 어렵지 않기를, 있는 그대로의 ‘나’로 살아갈 수 있기를 바란다”고 말했다.