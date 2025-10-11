산후조리원 가격 4천만원 넘는 곳도

산후조리원 이용 요금이 천정부지로 치솟고 있는 것으로 나타났다.

김남희 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간 산후조리원 이용 요금은 전국 평균 34% 이상 상승한 것으로 나타났다. 지난 2020년 274만 원이던 산후조리원 전국 평균 이용료는 작년 6월 기준 366만 원으로 올랐다.

특히 산후조리원이 가장 많이 몰려 있는 서울의 평균 가격은 491만 원으로, 2020년 375만 원 대비 약 30% 상승해 500만 원에 육박했다. 객실 형태별로 보면 특실의 인상 폭이 일반실보다 더 컸다.

사진=픽사베이

특실 평균 가격은 2020년 373만 원에서 2024년 6월 530만 원으로 42% 상승했다. 특실 최고가는 2020년 2천600만 원에서 지난해부터는 2주에 4천만 원이 넘는 초고가 조리원도 등장했다.

출산 후 산후조리원이 필수로 여겨지고 있어 일부 조리원들이 부모의 불안을 자극하는, 이른바 ‘공포 마케팅’과 과장된 서비스 홍보로 고가 요금을 정당화하고 있다는 것이 김 의원의 분석이다.

특히 일부 산후조리원은 환기 시설을 단순 개선해 놓고는 ‘음압 신생아실’, ‘음압 관찰실’로 부풀려 고가의 비용을 요구하고 있다. 하지만 복지부는 산후조리원을 대상으로 한 음압시설 관련 별도 지침이나 효과성 검증은 없다고 밝혔다.

조리원 내 마사지 상품도 바가지 관행이 극심한 것으로 확인됐다. ‘받지 않으면 붓기가 살로 남는다’던가 ‘단유 마사지를 하지 않으면 유방암 위험이 커진다’라는 식으로 산모의 불안을 이용한 판매 관행도 여전했다.

공정거래위원회에 따르면, 일부 산후조리원은 부정적인 후기를 작성하지 못하도록 하거나 위약금을 부과하는 등 불공정 약관을 사용하다 시정조치를 받은 사례도 있었다. 한 조리원은 계약서에 “불리한 사실을 온라인에 게재하면 계약 비용의 30%를 위약금으로 낸다”라고 명시하기도 했다.

김남희 의원은 “출산이 부담으로 느껴지는 현실을 바꿔야 한다”라면 “산후조리원의 불공정거래에 대한 관리·감독을 강화하고 공공 산후조리원 확충을 통해 시장 구조를 개선해야 한다”라고 강조했다.