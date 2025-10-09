차병원·차바이오그룹, 의료부문‧연구원‧기업부문 7개 기관 공채

차병원·차바이오그룹이 2025년 신입‧주니어 직원을 대규모로 공개 채용한다.

이번 채용은 ▲의료부문(분당차병원‧구미차병원‧의료재단) ▲연구원(차의학연구원) ▲기업부문(차바이오텍‧CMG제약‧서울CRO) 등 7개 기관에서 한다. 모집 분야는 난임연구, 연구개발, 사무행정, IT(전산), 건설 등이다.

이번 공채에서는 병원/연구/의료 부문을 아우르는 다양한 분야에서 미래 성장 동력을 이끌어갈 연구개발 인력을 중점 채용한다.

차병원‧차바이오그룹은 지난 해에 이어 올해 공채에서도 직무 적합성이 높은 인력을 선발하기 위해 주니어 전형을 신입 전형과 함께 진행한다. 주니어 전형은 유관경력 1~3년 경력자를 대상으로 한다.

차병원·차바이오그룹 신입·주니어 공채 포스터

이번 공채에서 면접은 하루에 모든 면접을 끝내는 ‘원데이’(1-Day) 방식‘으로 진행해 지원자 부담을 덜었다. 지원을 희망하는 사람은 10월17일까지 차병원‧차바이오그룹 채용 홈페이지에서 지원서를 제출하면 된다.

차병원·차바이오그룹은 7개국 96개 기관 글로벌 네트워크를 기반으로 K-바이오를 선도하는 국내 대표 바이오‧헬스케어 그룹이다. 한국은 물론 미국, 일본, 싱가포르, 호주 등으로 글로벌 네트워크를 확대하고 있다.

차바이오텍을 비롯한 기업과 차 의과학대학교, 연구소, 병원 등 산학연병 인프라로 세계 생식의학과 세포치료제 연구를 선도하고 있다.

차병원‧차바이오그룹은 신입‧주니어 사원들이 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 다양한 성장 기회를 제공하고 있다. 담당 직무별 연구분야에 최적화된 맞춤형 인재육성을 위한 ‘연구원 박사과정’, MBA와 바이오‧헬스케어 교과를 접목한 경영학석사 학위과정인 ‘바이오MBA’ 과정을 운영하고 있다.

박사 학위 지원자는 입사 후 팀장 직책을 맡을 수 있으며, 우수 직원은 조기 승진이 가능하다. 일정 자격요건을 갖춘 전문가는 차 의과학대학교 교수 임용이 가능하도록 내부 시스템을 운영하고 있으며, 그룹 내 우수 인재를 선발해 미국‧호주 등 해외연수 기회를 부여하는 ‘글로벌 전문가 제도’도 운영 중이다.

복지 혜택으로는 차병원 의료기관 이용 시 의료비 혜택을 비롯해 유연근무제 및 생애주기별 다양한 지원제도를 운영하고 있다. 또 국내 유수의 호텔 및 리조트 등 다양한 휴양시설을 이용할 수 있는 혜택도 함께 제공한다.