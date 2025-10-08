영유아에 ADHD 치료제 연간 1만정 이상 처방됐다

만 5세가 되지 않은 영유아에게 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제가 해마다 1만 정 이상 처방되고 있는 것으로 드러났다. 일각에서 ‘공부 잘하게 해주는 약’으로 잘못 알려진 ADHD 치료제가 청소년을 넘어 미취학 아동에게까지 확대되고 있는 것이다.

서명옥 국민의힘 의원이 식품의약품안전처와 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년~2024년 0세~4세 영유아에게 처방된 ADHD 치료제(성분명 메틸페니데이트)는 총 3만8천456정에 달했다.

사진=픽사베이

연도별로는 ▲2022년 1만3천844정(415건) ▲2023년 1만1천729정(345건) ▲2024년 1만2천883정(276건) 등이다. 매년 1만2천 정 가량이 처방되고 있는 셈이다.

이러한 처방 상당수가 비급여로 이뤄졌다. 같은 기간 동안 0~4세 처방 중 ▲2022년 323건 ▲2023년 249건 ▲2024년 228건은 비급여로 이뤄졌다. 이는 전체 처방의 70~80%에 해당한다. 5세~9세 아동에 대한 처방은 더 빠르게 증가하고 있다.

해당 연령대의 연간 처방 건수는 2022년 25만4천871건에서 2024년 35만4천342건으로 39% 늘었다. 처방된 약물의 양도 843만여 정에서 1천310만여 정으로 55% 급증했다. 3년간 누적 처방량은 3천271만 정에 달하며, 이 중 약 20%는 비급여로 이뤄졌다.

이처럼 영유아에게 처방되고 있는 메틸페니데이트 성분의 ADHD 치료제 대부분은 5세 이하 유아에 대한 안전성과 유효성이 입증되지 않았다. 이 점을 약물에 명시하고 있지만 무차별 처방되고 있는 것.

서명옥 의원은 “비급여를 통해 마약류 처방이 과도하게 이뤄지고 있는지 철저한 점검이 필요하다”라며 “조기교육 열풍에 편승한 약물 남용을 막기 위한 정부의 실태조사와 대책 마련이 시급하다”라고 지적했다.