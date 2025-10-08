산업단지·발전사, AI 전환·에너지 혁신 가속…AI 협력·데이터 공유

한국남부발전(대표 김준동)과 한국산업단지공단(이사장 이상훈)은 산업·에너지 분야 인공지능(AI) 기술 고도화와 데이터 공동 활용을 통한 디지털 혁신을 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 공공기관 최초로 생성형 AI인 ‘KEMI’를 구축·운영 중인 남부발전의 사례를 벤치마킹해 산단공의 ‘KICOX 생성형 AI 포털’을 안정적으로 구축하기 위한 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

남부발전과 산단공은 각각 보유한 산업단지·발전소 운영 데이터베이스를 상호 공유·결합해 에너지 효율성 제고, 탄소 저감, 신사업 발굴 등 정책·산업적 가치로 창출한다는 계획이다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장(왼쪽 네 번째)과 김준동 한국남부발전 사장(왼쪽 다섯 번째)이 AI 기술협력 업무협약을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

두 기관은 협약에 따라 ▲AI 구축·운영 경험 공유 및 기술 자문 ▲데이터 공동 활용 및 결합 데이터 기반 신규 서비스 발굴 ▲산업단지 입주기업 대상 AI 확산 교육 지원 등을 진행한다.

이번 협약으로 산업단지와 발전소라는 국가 경제발전 핵심 현장을 연결하는 협력 모델이 구축됨으로써, 산단공은 산업단지의 AI 활용과 디지털 전환을 촉진하고, 남부발전은 에너지산업의 디지털 혁신과 탄소중립 실현을 앞당기는 성과를 기대할 수 있을 전망이다.

이상훈 산단공 이사장은 “이번 협약은 에너지 산업과 산업단지가 AI와 데이터를 기반으로 새로운 협력 모델을 만들어가는 뜻깊은 출발점”이라며 “두 기관의 긴밀한 협력을 바탕으로 국가 산업혁신과 녹색성장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

김준동 남부발전 사장은 “이번 협약을 통해 산업단지와 에너지산업이 함께 만들어갈 디지털 혁신 성과가 국민과 기업 모두가 체감할 수 있는 변화로 이어지기를 기대한다”며 “앞으로도 산업 현장에서 협력해 지속가능한 성장의 길을 여는 데 노력하겠다”고 말했다.