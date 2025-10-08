ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[부음] 김 알버트 한국MSD 대표 부친상
부음
입력 :2025/10/08 09:39
김양균 기자
▲김길조(향년 85세)씨 별세, 김 알버트(한국MSD 대표)씨 부친상 = 5일, 캐나다 토론토 홀리 크로스 가톨릭 장례식장, 발인 9일.
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
MSD
