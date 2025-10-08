[부음] 김 알버트 한국MSD 대표 부친상

부음입력 :2025/10/08 09:39

김양균 기자

▲김길조(향년 85세)씨 별세, 김 알버트(한국MSD 대표)씨 부친상 = 5일, 캐나다 토론토 홀리 크로스 가톨릭 장례식장, 발인 9일.

