'AI'로 CCTV 두뇌 바꾼 롯데이노베이트…화재·로봇까지 넘본다

롯데이노베이트가 자체 개발한 인공지능(AI) 기술력을 앞세워 물리 보안 시장 공략을 본격화한다.

롯데이노베이트는 최근 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 '에이멤버 인텔리전트 CCTV' 솔루션에 대한 성능 인증을 받았다고 8일 밝혔다. 이번에 확보한 인증은 일반 분야의 ▲배회 ▲침입 ▲마케팅 3개 부문이다. KISA의 인증은 항목별 90점 이상을 충족하는 제품에만 발급된다.

해당 솔루션은 롯데이노베이트가 자체 설계한 알고리즘과 AI 모델에 기반해 실시간 이상 상황을 정밀하게 탐지한다. 실제 현장에서 얻기 힘든 위험 데이터나 희소 데이터가 학습 불균형을 일으키는 문제를 해결하기 위해 자체 생성형 AI 모델을 활용해 인식률을 극대화했다.

롯데이노베이트 사옥 전경 (사진=롯데이노베이트)

업계에서는 이번 인증을 두고 롯데이노베이트가 K-AI 참여 기업으로서 축적한 보안 AI 기술력을 공식적으로 인정받았다는 데 의미가 있다고 평가한다. 이를 통해 물리 보안에 특화된 맞춤형 AI 모델의 상용화 기반을 다지게 됐다는 것이다.

이 회사는 이번 성과를 발판 삼아 향후 화재 감지, 도시철도 안전, 무인 경비 로봇 등 분야로 인증을 확대할 계획이다. 공공 및 민간 안전 시장 전반에 AI 기반 CCTV 솔루션을 적용해 사회 안전망 구축에 기여한다는 목표다.

오현식 롯데이노베이트 AI 테크 랩 실장은 "이번 KISA 성능 시험∙인증 획득은 우리가 축적한 비전 AI 기술력이 공인 기관의 성능 검증을 통과했다는 의미"라며 "다양한 KISA 성능 시험인증 확보를 통해 공신력을 확보하고 인증 항목들을 적용한 지능형 CCTV 솔루션을 선보일 예정"이라고 말했다.