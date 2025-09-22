롯데이노베이트, 제주에 '운전석 없는 버스' 띄운다…미래 모빌리티 영토 '확장'

롯데이노베이트가 제주도에 관광형 자율주행 서비스를 도입해 미래 모빌리티 사업 영토 확장에 시동을 건다.

롯데이노베이트는 제주도청과 손잡고 '일출봉고(Go)!' 자율주행 버스차량 서비스를 향후 3개월간 선보인다고 22일 밝혔다. 운영 구간은 성산일출봉에서 광치기해변을 지나 섭지코지를 오가는 왕복 9.3km 노선이다.

이번 서비스에는 국내 최초로 시속 40km 운행 허가를 받은 운전석 없는 B형 자율주행 셔틀이 투입된다. 이에 관광객은 운행 기간 중 별도 비용 없이 서비스를 이용할 수 있다. 정류장이나 홍보물에 있는 QR코드를 스캔해 원하는 승하차 지점을 예약하는 방식이다.

롯데이노베이트, 국내 최초 제주도 관광형 자율주행 서비스 선봬 (사진=롯데이노베이트)

이미 롯데이노베이트는 강릉, 순천, 경주, 군산 등 여러 지역에서 문화 관광형 자율주행 셔틀을 운영한 경험이 있다. 세종과 충남 내포 신도시에서는 도심 대중교통을 보조하는 자율주행 서비스를 제공하기도 했다.

롯데이노베이트 측은 "향후 서비스를 계속 고도화하고 다른 주요 관광지로 노선을 넓혀 나갈 방침"이라고 밝혔다.