‘아베노믹스 지지’ 다카이치 당선에 日 증시 역대 최고치

일본 자민당 총재 선거에서 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 승리하면서 총리 취임이 유력했졌다. 이에 일본 증시가 급등하면서 닛케이 지수가 사상 처음 4만8천 선에 가까워졌다.

6일 오후 3시 현재 일본 증시 대표 주가 지수인 닛케이225 평균 주가는 4만7천 선을 돌파해 4만7천900 선으로 나타나고 있다. 이날 개장 직후 4만6천달러 선에 머무르던 지수가 하루 동안 약 5% 급등하면서 역대 최고치를 경신했다.

이날 닛케이는 “오전 증시에서 도쿄증권거래소 프라임 시장 상장 기업 90%의 주가가 올랐다”고 보도하기도 했다.

다카이치 사나에 일본 자민당 총재(사진=로이터/뉴스1)

다카이치 신임 자민당 총재는 아베노믹스에 대해 강력한 지지 의사를 표명한 바 있다. 차후 총리로 취임하면 일본이 재정 확대와 경기 부양에 치중할 것이란 전망이 나타나면서 주식 시장이 반응한 것으로 풀이된다.

다카이치 총재는 실제 선거 기간 동안 물가 상승에 대응해 적자 국채 발행도 필요하다면 감수하겠다는 의견을 드러내기도 했다.

다만 증권가에선 이런 증시 훈풍이 오래 가지 않을 것으로 관측했다.

이날 노무라 증권은 다카이치 총재 당선으로 인한 주가 상승과 단기 국채 강세, 장기 국채 약세, 엔화 약세 등 흐름이 예상보다 완만할 것이고, 단기적일 것이라고 전망했다. 다카이치 내각의 당 내외 정치 기반이 취약할 것이며, 인플레이션 정책을 시행할 여지가 제한적일 것이란 분석이다.

노무라 증권은 “타카이치가 인플레이션 통제를 위해 엔화 가치 하락을 억제하는 것의 중요성을 이해하는지, 혹은 일본 은행의 금리 인상을 지지하는지 여부가 불확실하다”며 “정책을 얼마나 구체화할 수 있을지가 핵심인데 이는 아베노믹스 시대에서도 달성하지 못한 과제”라고 지적했다.