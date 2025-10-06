헌혈 이후 부적격 판정으로 매년 혈액팩 10만개 버려져

혈액이 부족해 헌혈을 독려하고 있지만 헌혈 이후 부적격 판정으로 매년 10만개의 혈액팩이 쓰지도 못하고 버려지는 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 백종헌 국회의원(국민의힘, 부산 금정구)이 대한적십자사에서 받은 자료에 따르면, 2020년부터 2025년 8월까지 혈액팩 59만3천453개 유닛(팩)이 폐기된 것으로 나타났다. 올해 들어서만도 하루 평균 260여개의 혈액팩이 버려지고 있는 것이다.

통상적으로 1유닛은 약 320~400cc로, 전혈 헌혈 1회분에서 보통 혈장·적혈구·혈소판 등 3유닛 정도의 혈액제제가 생산된다.

헌혈 실적 현황에 따르면, 매년 240만건 이상 이어지고 있으며, 2024년에는 약 264만건으로 2022년부터 헌혈 건수가 꾸준히 증가하고 있다. 하지만 환자에게 전달되지 못해 혈액 부족이 이어지고 있는 것이다.

최근 5년간 혈액 생산량 및 폐기 현황에 따르면, 혈액제제 생산량이 약 3천535만 유닛에 달했으나, 이 중 59만 유닛이 활용되지 못하고 폐기됐다. 2020년부터 2024년까지 평균 10만6천 유닛이 폐기되고 있었고, 특히 2022년에는 폐기량이 13만6천여 건으로 가장 많았다.

혈액 폐기 원인을 살펴보면, 혈액 선별검사 결과 이상이 34만4천여 유닛으로 가장 폐기량이 많았고, 채혈제제 과정에서는 24만3천여 유닛, 혈액보관 과정에서는 6천여 유닛에 달했다.

혈액검사 결과 이상이 전체 폐기의 58%, 혈액안전성 등 채혈제제 과정에서의 원인이 41%를 차치하며 사실상 대부분을 구성하고 있다. 이는 헌혈 이후 부적격 판정이 내려지면서 대규모 폐기로 이어지고 있다는 것으로 해석된다.

대한적십자사는 건강보험심사평가원, 질병관리청 등 관계기관과 헌혈금지약물 처방 정보와 혈액매개감염병 확진자 정보를 연계해 헌혈 전 헌혈자의 건강정보를 확인하는 체계를 운영하고 있다. 그러나 이러한 사전 차단 장치에도 불구하고 매년 10만 유닛가량의 혈액이 버려지고 있는 실정이다.

백종헌 의원은 “검사 과정에서 부적격 혈액 판정은 수혈자의 안전을 위해 필수적이지만, 헌혈 이후 수많은 혈액이 폐기되는 것은 타인의 생명을 위하는 헌혈의 의미를 약화시키는 일이다”라며 “헌혈자의 선의가 헛되지 않도록 헌혈 단계에서부터 이상 혈액을 보다 정밀하게 식별할 수 있는 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.