네이버웹툰, ‘디지털 실크로드’ 그린다…디즈니·마블과 글로벌 시장 공략

네이버웹툰이 북미를 중심으로 한 글로벌 웹툰 시장 공략에 속도를 내고 있다.

디즈니, 다크호스코믹스, IDW퍼블리싱, 붐!스튜디오 등 세계적인 출판사들과 연달아 협업을 체결하며, 웹툰이 ‘디지털 만화’의 새로운 표준으로 자리잡도록 견인하고 있다.

세계 최대 엔터테인먼트 시장인 북미에서 웹툰이 주류 콘텐츠로 부상할수록 국내 창작자들의 해외 진출 기회 또한 확대될 전망이다.

5일 관련업계에 따르면 네이버웹툰은 지난 9월 24일(현지시간) 미국 유명 그래픽노블 출판사 붐!스튜디오(BOOM! Studios) 와의 협업을 공식 발표했다. 이번 협약으로 붐!스튜디오의 베스트셀러 4편이 세로 스크롤 형식의 웹툰으로 새롭게 제작될 예정이며, 그 중 'Something Is Killing the Children' 은 전 세계 판매량 500만 부를 돌파한 초인기작이다.

[네이버웹툰] 디즈니 협업_어벤져스

이에 앞서 네이버웹툰은 8월과 9월 잇따라 디즈니와의 전략적 파트너십을 공개하며 업계의 이목을 끌었다. 디즈니의 대표 만화 약 100편을 웹툰 형태로 선보이는 것은 물론, 디즈니가 보유한 3만5천편의 만화 IP를 한 곳에서 감상할 수 있는 통합 디지털 플랫폼 구축에도 나선다. 아울러 디즈니가 네이버웹툰의 지분 2% 투자를 협의 중인 사실도 알려져 양사의 긴밀한 공조가 예상된다.

올해 4월에는 또 다른 미국 대형 출판사 IDW퍼블리싱(IDW Publishing) 과 손을 잡았다. ‘고질라’, ‘소닉 더 헤지혹’ 등 인기작을 웹툰으로 선보였으며, 특히 'Beneath the Trees Where Nobody Sees' 는 총 17화 완결로 290만 조회수를 기록했다.

6월에는 미국 대표 만화사 다크 호스 코믹스(Dark Horse Comics) 와 두 번째 협업을 발표했다. 앞서 3월 선보인 '아바타: 아앙의 전설(Avatar: The Last Airbender)' 웹툰은 누적 조회수 1천500만 회를 돌파하며 흥행에 성공했다. 이를 바탕으로 다크호스의 인기 IP들이 추가로 웹툰화될 예정이다.

네이버웹툰은 오는 10월 9일부터 12일까지 뉴욕 코믹콘(New York Comic Con, NYCC) 에 참가하며 북미 독자들과 직접 만난다. 김준구 네이버웹툰 및 웹툰엔터테인먼트 대표도 현장을 직접 찾아 부스를 점검하고, 글로벌 창작자 지원에 나설 계획이다.

특히 10월 9일 열리는 ‘손 안의 우주: 웹툰, 디즈니, 마블, 20세기 스튜디오, 스타워즈가 함께하는 디지털 코믹스의 미래(Entire Universes In Your Pocket: The Future is Digital Comics with WEBTOON featuring Marvel)’ 세션에서는 마블 관계자와 함께 디지털 만화의 방향성과 양사의 협력 비전을 공유할 예정이다.