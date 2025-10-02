컬러그램, 잔망루피와 한정판 컬렉션 출시

색조 브랜드 ‘컬러그램’이 인기 캐릭터 ‘잔망루피’와 손잡고 ‘컬러그램X잔망루피 컬렉션’ 한정판을 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 협업은 색조 맛집 컬러그램의 트렌디한 감각에 잔망루피의 유쾌한 매력을 더해 개성 넘치는 뷰티 시너지를 자랑한다. 땅콩 톤의 베이지부터 잔망 핑크까지 다채로운 색감을 아우르는 제품 8종으로 구성된 이번 컬렉션은 한정판 기획으로 출시돼 소장 가치를 높인 것이 특징이다.

컬러그램 스테디셀러 ‘누디블러틴트’는 ▲피그블리 ▲긱로즈와 함께 신제품 ▲잔망베이지 ▲잔망로즈를 더한 총 4종으로 구성했다. 제품 구매 고객에게는 잔망루피 아크릴 키링이 랜덤 증정된다. 올인원 메이크업을 완성할 수 있는 스페셜 키트 ‘누디블러틴트 잔망세트’도 출시되며, 해당 세트 구매 고객에게는 잔망루피가 그려진 미니 장바구니인 ‘잔망구니’가 선착순 한정으로 제공된다.

글로시한 텍스처가 매력적인 ‘탕후루탱글틴트 밀크’는 ▲행복숭아 ▲우롱리치와 더불어 잔망루피 및 가을 감성을 담은 ▲잔망땅콩 ▲잔망리치 신규 컬러까지 총 4종으로 구성됐으며, 구매 고객은 잔망루피 틴트링을 랜덤으로 받을 수 있다.

‘눈토리얼 아이팔레트’는 신제품 ▲살구더하기상큼은코랄 ▲땅콩더하기꼬숩은누디가 기획세트로 출시되며, 다양한 제형으로 구성해 글리터와 치크 등 멀티 아이템으로 활용 가능하다. ‘틴토리 솜 블러셔’ 또한 한정 패키지 및 새로운 컬러인 ▲꼬숩땅콩 ▲앙쿨모브 두 가지 색상으로 출시됐다.

컬러그램은 신제품 출시를 기념해 10월 한 달간 다양한 프로모션을 진행한다. 올리브영 온·오프라인에서 스페셜 키트인 ‘누디블러틴트 잔망세트’ 구매시 ‘잔망구니’를 증정하며, 주차 별로 잔망루피 파우치 키링부터 카라비너, 땅콩케이스 등 풍성한 사은품이 제공된다. 또한 올리브영 온라인몰에서 오는 14일까지 컬래버 제품을 구매 및 인증한 고객 중 추첨을 통해 푸켓 왕복 항공권(3박 5일, 한진관광 제공)을 증정한다.

컬러그램 관계자는 “MZ세대에게 사랑받는 컬러그램과 잔망루피가 만나 일상에 특별한 뷰티 경험을 선사하고자 했다”며, “앞으로도 다양한 협업을 통해 컬러그램만의 개성 있는 색조 매력을 강화해 나가겠다”고 말했다.