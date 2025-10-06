"농구 팬들은 좋겠네"…하나은행 '최대 7%' 적금 출시

하나은행이 농구 팬들을 겨냥한 '하나 농구 응원 적금'을 출시했다고 밝혔다.
하나 농구 응원 적금의 최대 금리는 연 7.0%다. 기본금리는 연 2.0%이며 우대금리 조건을 충족할 경우 우대금리 5.0%p를 더해준다.
우대금리 조건은 ▲적금 가입일로부터 직전 1년 간 하나은행 예금·적금을 미보유한 경우 연 1.7%p ▲하나은행 여자농구단의 2025-2026 시즌 정규리그 최종 순위에 따라 최고 연 1.0%p ▲하나원큐 농구플레이(Play)참여 시 최고 연 1.0%p ▲친구 초대를 통해 가입한 팀원 수에 따라 최고 연 1.0%p ▲적금 가입 전 하나은행 상품·서비스 마케팅 항목을 모두 동의한 경우 연 0.3%p를 준다.
총 5만좌 한정으로 판매한다. 판매기간은 2025-2026 여자프로농구 시즌에 맞춰 2025년 10월 1일부터 2026년 2월 28까지며, 상품 만기일은 2026년 5월 15일로 고정된다. 비대면 전용 상품으로 하나은행 대표 모바일앱 ‘하나원큐’를 통해 가입할 수 있다.
하나원큐 농구플레이는 ▲매월 버저비터 게임에 도전해 슛을 성공하면 금리쿠폰, 굿즈 응모권, 원큐볼 등을 지급 ▲여자프로농구 및 농구국가대표 경기 티켓예매 채널 제공 ▲경기일정 안내, 경기 하이라이트, 홈경기 초대 이벤트 등 재미와 혜택을 겸비한 콘텐츠로 구성됐다.
이밖에 하나은행은 하나 농구 응원 적금의 가입 좌당 1천원을 유소년 농구선수 육성을 위해 후원할 예정이다.
관련기사
- 국내 데이터 결합 급속 확산…AI 시대 산업 전반 확대2025.10.03
- 신권 바꿔주는 휴게소, 어디?2025.10.02
- 하태경 "보험연수원, AI·스테이블코인 선도하는 교육기관으로"2025.10.01
- 민주당 디지털자산TF, 스테이블코인 활용·제도 필요성 집중 논의2025.10.01
더불어 '하나 농구 응원 적금' 가입 고객을 위해 ‘하나원큐’에서 참여 가능한 이벤트 혜택도 마련했다. 11월 14일까지 가입한 고객 중 추첨을 통해 ▲3백만 하나머니 ▲하나은행 여자농구단 유니폼 및 사인볼 ▲메가MGC커피 ▲BBQ 황금올리브 치킨이 제공된다.
하나은행 관계자는 “앞으로도 다양한 스포츠 연계 금융상품을 지속 제공하겠다”고 말했다.