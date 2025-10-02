스누아이랩, AI 기반 산업안전 솔루션으로 현장 혁신 나서

산업 현장의 안전 관리가 단순 경보 수준에서 벗어나 실제 동작으로 연결되는 혁신이 시작됐다.

스누아이랩(대표 유명호)은 자체 개발한 인공지능(AI) 비전 기술을 기반으로 산업안전 특화 솔루션을 상용화했다고 2일 밝혔다.

스누아이랩의 솔루션은 단순 영상 감시를 넘어 산업 현장에서 발생할 수 있는 중대재해를 실시간으로 예방할 수 있는 시스템이다.

기존 영상 관리 시스템(VMS)에 별도 변경 없이 적용 가능하며 NPU 기반의 경량화된 구조로 빠르고 효율적인 구축이 가능하다. 특히 산업 현장별 환경에 맞춰 학습된 특화 AI 모델을 적용해 맞춤형 안전 관리 체계를 제공하는 점이 강점이다.

가장 큰 특징은 현장 제어기(PLC)와 직접 연동된다는 점이다. 이를 통해 위험 상황 발생 시 단순히 알림을 보내는 수준에 그치지 않고 즉각적으로 기계를 멈추는 등 실질적인 대응이 가능하다. 또한 현장에서 획득되는 데이터를 지속적으로 학습해 AI 모델 성능을 고도화하며 점차 더 정교한 안전 관리 체계로 발전해 나가고 있다.

한편 스누아이랩은 산업안전 분야를 넘어 의료용 이미지 복원, 제조업 결함 검출 등 다양한 특화 AI 모델을 개발해 글로벌 최고 수준의 비전 AI 플랫폼 전문기업으로 도약한다는 비전을 제시하고 있다.

스누아이랩 관계자는 "국내외 다양한 기업들이 우리 솔루션의 차별화된 성능과 강건함을 높이 평가하고 있다"며 "기존 영상 분석 기반 안전 시스템을 넘어 현장 안전을 실질적으로 보장하는 새로운 패러다임을 제시하고 있다"고 밝혔다.