‘침팬지의 어머니’ 세계적 동물학자 제인 구달 별세

세계 최고의 침팬지 전문가이자 동물 보호 운동가 제인 구달 박사가 향년 91세로 별세했다고 NBC, 라이브사이언스 등 외신들이 1일(현지시간) 보도했다.

제인 구달 연구소(JGI)는 이날 성명을 통해 구달 박사가 강연 투어 중 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 자연사로 세상을 떠났다고 밝혔다.

제인구달연구소는 1일 오전 구달 박사가 캘리포니아에서 별세했다고 밝혔다. (사진=제인 구달 인스타그램 @janegoodallinst)

연구소는 “구달은 용기와 신념의 놀라운 본보기였으며, 야생 동물에 대한 위협을 알리고 보존을 촉진하며, 사람과 동물, 자연이 보다 조화롭고 지속 가능한 관계를 맺을 수 있도록 평생 헌신했다”고 추모했다.

1934년 4월 3일 영국 런던에서 태어난 제인 구달은 1966년 영국 케임브리지 대학교에서 박사 학위를 취득했다. 그녀의 논문은 탄자니아 곰베 국립공원에서 수행한 야생 침팬지 연구였다. 이를 통해 챔팬지가 도구를 만들고 사용할 수 있다는 사실을 밝혀냈는데, 이는 당시 ‘인간만이 도구를 만들 수 있다’는 기존 통념을 뒤집는 것이었다.

구달은 또한 영장류가 의사소통, 개성 발달, 도구 제작 및 사용 등 다양한 측면에서 인간과 유사한 행동을 보인다는 점을 증명한 것으로 널리 알려졌다.

1970년대 들어 그녀는 곰베를 넘어 아프리카 전역에서 환경 보존 활동에 힘썼으며, 1977년에는 비영리 단체인 제인 구달 연구소를 설립했다.

구달 박사는 2020년 ABC 인터뷰에서 "연구를 시작하며 가장 놀라운 사실은 그들이 우리와 얼마나 닮았는지였다"라며 "몸짓, 입맞춤, 포옹, 손잡기, 등 두드리기 등 인간과 정말 놀라울 정도로 비슷하다"고 회고했다.