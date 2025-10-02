KISA, 사우디 나이프 아랍 안보과학대와 MOU

한국인터넷진흥원(KISA, 원장 이상중)은 나이프 아랍 안보과학대학교(Naif Arab University for Security Sciences, NAUSS, 총장 압둘마지드 빈 압둘라 알바니안)와 사이버보안 및 인공지능(AI) 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 사우디아라비아에서 체결했다고 1일 밝혔다.

사우디아라비아 리야드에 소재한 나이프 아랍 안보과학대는 1978년 설립된 아랍 내무장관회의 산하 교육·연구기관이다. 아랍연맹(Arab League) 소속 22개국을 대상으로 안보 및 사이버 분야 교육·연구를 수행하는 중동 지역 대표 안보 전문 대학이다.

이번 협력은 사이버보안과 교육•연구를 선도해 온 양 기관의 전문성을 바탕으로, 아랍권의 사이버보안 인재 양성과 인공지능(AI) 기반 신기술 대응 역량 강화를 목표로 한다.

(앞줄 왼쪽) 오진영 한국인터넷진흥원 정보보호산업본부장과 나이프 아랍 안보과학대학교 압둘라작 알무르잔 훈련부 부총장이 MOU를 맺고 있다.

주요 협력 내용은 ▲사이버보안 및 인공지능(AI) 공동 교육훈련 프로그램 운영 ▲인공지능(AI) 기반 위협 대응, 디지털 포렌식 등 전문성 교류 확대 ▲공동 연구•혁신 프로젝트 발굴, 자문 및 학술 활동 추진 ▲공동 세미나, 워크숍, 학술회의 및 국제 콘퍼런스 정례 개최 ▲책임 있는 인공지능(AI)의 확산과 안전한 활용을 위한 대국민 공동캠페인 전개 등이다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 아랍권 내 사이버보안 역량 강화와 책임 있는 인공지능(AI) 활용을 선도하고, 한국과 사우디 간 사이버보안 협력을 한 단계 더 발전시켜 나갈 계획이다. 특히, 이번 협약은 학술 교류를 넘어 한국의 우수한 정보보호 기업들의 현지 시장 진출을 위한 기반 마련이라는 점에서 중요한 의미를 지닌다고 KISA는 설명했다.

한국인터넷진흥원 이상중 원장은 “나이프 아랍 안보과학대와의 협력은 사이버보안 인재 양성과 인공지능(AI) 신기술 대응 역량을 함께 강화할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 ”우리 원은 국내 기업의 우수한 기술과 설루션이 현지 교육•연구 과정과 공공•민간 프로젝트로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다“고 밝혔다