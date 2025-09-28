KISA, AI 해킹방어 대회 개최..."세계최초 3개 부문 경연"

미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)이 지난 8월 결선을 치룬 세계적 AI보안 행사가 한국에서도 열린다.

28일 한국인터넷진흥원(KISA, 원장 이상중)은 '2025 인공지능(AI) 해킹방어 대회(2025 ACDC, AI Cyber Defense Contest)'를 과학기술정보통신부(과기정통부), 한국정보보호산업협회(회장 조영철, KISIA)과 이 함께 개최한다고 밝혔다.

주제는 ‘모두를 위한 인공지능, 모두를 위한 보안(AI for All, Security for All)’으로, 인공지능(AI) 보안과 관련한 3대 핵심 영역인 ▲인공지능을 활용한 보안(AI for Security) ▲인공지능 안전성 확보(Security for AI) ▲인공지능 플랫폼 보안(AI Platform Security)’을 다룬다.

예선은 10월 31일(금), 11월 1일(토) 양일간 온라인으로 진행한다. 상위 20개 팀(일반 부문 10개 팀, 학생 부문 10개 팀)이 오는 12월 1일 코엑스 그랜드볼룸에서 열리는 본선에 진출한다. 참가 접수는 오는 10월 20일(월) 오후 6시까지다.

앞서 미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)은 총상금 2250만 달러(약 300억 원)가 걸린 초대형 AI기반 보안 경연 행사인 ‘AI 사이버 챌린지(AIxCC)’를 2년간 진행, 지난 8월 결선 대회를 치른 바 있다.

KISA는는 이 이 행사가 "세계 최초"라고 설명했다. KISA 행사는 DARPA AI보안 행사와 달리 플랫폼 보안까지 아울러 진행한다.

예선과 본선 대회 진행 방식은 참가자별 격리된 클라우드 환경에서 제한 시간 안에 문제를 풀고, 숨겨진 ‘특정 문자열(Flag)’을 획득해 총점을 산정하는 ‘CTF(Capture the Flag)’ 형태다. 최종 점수가 높은 순으로 상위 입상자를 결정한다. CTF는 참가자가 문제 속에 숨겨진 ‘깃발(Flag)’이라고 불리는 특정 문자열이나 정보를 찾아내는 경쟁 및 학습형 해킹대회를 말한다.

관련기사

본선 진출팀 가운데 우수한 성적을 거둔 팀에게는 과기정통부장관상, 한국인터넷진흥원장상, 한국정보보호산업협회장상, 특별상 등 상장과 부상을 수여한다.

참가 대상은 대한민국 국적을 가진 만 19세 이상이다. 인공지능(AI) 및 사이버보안에 관심이 있으면 누구나 4인 1팀을 구성해 참가할 수 있다. '2025 인공지능(AI) 해킹방어 대회(ACDC) 누리집(acdc.ai.kr)을 통해 신청하면 된다.