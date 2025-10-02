[인사] 기후에너지환경부

◇실장급 전입 ▲물관리정책실장 손옥주 ▲기후에너지정책실장 안세창 ▲에너지전환정책실장 이원주 ▲중앙환경분쟁조정피해구제위원장 황계영

◇국장급 전입 ▲대변인 유승광 ▲감사관 김은경 ▲정책기획관 박소영 ▲수자원정책관 이승환 ▲물환경정책관 조희송 ▲물이용정책관 김효정 ▲자연보전국장 김태오 ▲자원순환국장 김고응 ▲환경보건국장 박연재 ▲기후에너지정책관 오일영 ▲녹색전환정책관 ▲수소열산업정책관 박덕열 ▲국제협력관 정은해 ▲전력산업정책관 조익노 ▲재생에너지정책관 심진수 ▲원전산업정책관 안세진 ▲국립생물자원관장 유호 ▲화학물질안전원장 박봉균 ▲온실가스종합정보센터장 최민지 ▲한강홍수통제소장 김구범 ▲한강유역환경청장 홍동곤 ▲낙동강유역환경청장 서흥원 ▲금강유역환경청장 송호석 ▲영산강유역환경청장 김영우 ▲원주지방환경청장 조현수 ▲대구지방환경청장 김진식 ▲전북지방환경청장 김호은 ▲수도권대기환경청장 이상진

◇국장급 신규임용 ▲장관정책보과관 지운근 ◇과장급 전입 ▲장관비서관 정의석 ▲정책홍보팀장 양우근 ▲디지털소통팀장 이한라 ▲감사담당관 한준욱 ▲환경조사담당관 김재현 ▲기획재정담당관 마재정 ▲환경정책기술담당관 장이재 ▲혁신행정담당관 정경화 ▲규제개혁법무담당관 정윤환 ▲정보화담당관 이미정 ▲비상안전담당관 채태선 ▲운영지원과장 차은철 ▲물관리총괄과장 이정용 ▲수자원개발과장 이상훈 ▲하천계획과장 신태상 ▲물재해대응과장 남형용 ▲하천안전팀장 안지애 ▲물환경정책과장 배연진 ▲수질수생태과장 김경록 ▲생활하수과장 서해엽 ▲물이용정책과장 이형섭 ▲수도기획과장 이승현 ▲토양지하수과장 오영민 ▲물산업협력과장 김범직 ▲대기환경정책과장 양한나 ▲대기관리과장 조유진 ▲교통환경과장 이경빈 ▲통합허가제도과장 전원혁 ▲자연생태정책과장 문제원 ▲생물다양성과장 김경석 ▲자연공원과장 정호경 ▲국토환경정책과장 송용권 ▲환경영향평가과장 한명실 ▲자원순환정책과장 이정미 ▲폐자원관리과장 김양동 ▲생활폐기물과장 안중기 ▲자원재활용과장 맹학균 ▲폐자원에너지과장 이제훈 ▲환경보건정책과장 홍경진 ▲환경피해구제과장 손삼기 ▲화학물질정책과장 김병훈 ▲화학안전과장 손명균 ▲화학물질정보관리지원단 팀장 지용상 ▲기후에너지정책과장 이경수 ▲기후경제과장 김마루 ▲기후적응과장 박정철 ▲녹색전환정책과장 염정섭 ▲탈탄소녹색수송혁신과장 류필무 ▲탈탄소녹색산업혁신과장 서성태 ▲기후에너지환경교육팀장 기대정 ▲수소경제기획과장 김범수 ▲열산업혁신과장 권병철 ▲기후에너지신산업과장 권현철 ▲에너지안전효율과장 양광석 ▲국제협력과장 김영민 ▲기후에너지국제협약팀장 강부영 ▲국제환경개발협약팀장 이서현 ▲녹색산업 해외진출 TF팀장 정명규 ▲전력산업정책과장 문양택 ▲전력시장과장 김양지 ▲청정전력전환과장 고현 ▲전력망정책과장 강경택 ▲계통운영혁신과장 이상헌 ▲분산에너지과장 권영희 ▲재생에너지정책과장 임국현 ▲태양광산업과장 홍수경 ▲풍력산업과장 권기만 ▲풍력보급팀장 황윤길 ▲원전산업정책과장 박성진 ▲원전환경과장 윤정원 ▲원전지역협력과장 권기성 ▲기후위기대응단 부단장 최한창 ▲미래폐자원순환이용추진단 부단장 심은수

◇과장급 신규임용 ▲장관정책보좌관 김용정