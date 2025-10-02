영현로보틱스, SLW서 'AI 라이프케어 로봇' 공개

국내 로봇 전문기업 영현로보틱스는 지난 30일 서울 코엑스에서 열린 '제2회 스마트라이프위크'에서 차세대 인공지능(AI) 기반 라이프케어 로봇을 선보였다고 2일 밝혔다.

이번에 공개된 로봇은 ▲AI 기반 보행 분석·영상처리 ▲자율주행 ▲정밀 약 배달 시스템 기능이 핵심이다.

로봇은 병원·실버타운·요양원 등 다양한 현장에서 환자 맞춤형 케어 서비스를 제공한다. 의료진 업무 부담 경감과 고령화 사회 대응에 필요한 솔루션으로 평가받는다.

영현로보틱스가 스마트라이프위크 전시에서 선보인 차세대 인공지능(AI) 기반 라이프케어 로봇 (사진=영현로보틱스)

AI 보행 분석 기술은 치매·파킨슨병 등 노인성 질환의 조기 예측 및 예방에 도움을 줄 수 있어 의료·복지 업계의 높은 관심을 모았다. 스타트업 에이아이씨유(AICU)와 컨소시엄을 통해 기술을 개발 중이다.

또한 자율주행 약 배달 기능은 병동과 요양 시설에서 정확하고 효율적인 약품 전달을 지원해 서비스 품질을 높일 것으로 기대된다.

전시회 현장에서 진행된 시연을 통해 참관객들은 로봇의 자율주행과 약 배달 기능을 직접 체험했으며, 돌봄 현장에서의 실질적 활용 가능성에 호응을 보였다.

이욱진 영현로보틱스 대표는 "이번에 선보인 로봇은 단순한 배달 로봇이 아닌 AI 기반 생활 동반자형 헬스케어 로봇"이라며 "스마트 헬스케어 시장을 선도할 수 있도록 기술 고도화와 현장 적용 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.