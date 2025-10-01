래블업, GPU 효율 4배 높인 '백엔드 AI'로 AI 대중화에 앞장

[AI 페스타] GPU·NPU 자원 효율화부터 온프레미스 보안까지…연구자 부담 줄이고 활용성 높여

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/10/01 17:06

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

“래블업(Lablup)은 AI의 민주화가 목표입니다.”

래블업 관계자는 1일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 과학기술정보통신부 공식 AI 주간 'AI페스타 2025'에서 “AI 개발을 힘들어하는 분들이 좀 더 편한 환경에서 누구나 AI를 쓰실 수 있도록 AI의 장벽을 낮출 것”이라며 이같이 밝혔다.

래블업은 랩(Lab)과 업그레이드(Upgrade)의 합성어로, 연구와 업그레이드를 잇는다는 뜻을 담았다. 회사가 지난 2015년 창업 이후 집중해 온 지점은 ‘AI 접근성’이다. 10년이 지난 오늘날, 오늘날 단순한 툴 제공을 넘어 GPU, NPU 등 대규모 자원을 효율적으로 활용 할 수 있는 백엔드 AI 오케스트레이션 플랫폼으로 입지를 넓혀가고 있다.

AI 페스타 2025 래블업 부스 앞에 인파가 몰려 있다.(사진=전화평 기자)

“백엔드 닷 AI, 엔비디아 대비 GPU 자원

래블업의 핵심 플랫폼은 ‘백엔드 닷 AI(Backend.AI)’다. 연구자와 기업이 복잡한 설정 없이도 대규모 GPU 자원을 쉽게 띄워 학습과 추론을 실행할 수 있도록 지원한다. 특히 자체 개발한 ‘슈퍼바이저’ 오케스트레이터를 통해 쿠버네티스 대비 오버헤드를 1/4 수준으로 줄였다.

래블업 관계자는 “엔비디아와 비교해 GPU 자원 소모량이 4분의 1 수준에 불과하다”며 “동일한 자원으로 더 많은 모델을 학습시킬 수 있다”고 밝혔다.

래블업이 부스에서 데모를 시현하고 있다.(사진=전화평 기자)

“AI 개발 돕는다”...온프레미스 환경에 적합

래블업은 AI 개발 중 반복되는 불편을 줄이기 위한 기능도 제공한다.

먼저 팔리(PALI)는 모델 이름만 입력하면 GPU에 자동 배포돼 즉시 API 엔드포인트(URL)를 제공한다. 연구자나 개발자가 별도의 서버 세팅 없이 오픈AI API처럼 바로 활용할 수 있는 구조다.

패스트트랙(Fast Track)의 경우 데이터 전처리→학습→평가 과정을 드래그앤드롭 방식으로 자동 실행한다. 사용자는 학습 코드 작성에만 집중하고, 반복되는 환경 설정은 플랫폼이 대신 처리한다.

관련기사

래블업의 플랫폼은 온프레미스 환경에 적합하다. 금융사, 정부기관, 대기업처럼 민감한 데이터를 외부로 유출할 수 없는 기관들이 주요 고객층이다. 실제로 금융사와 통신사 일부가 래블업의 기술을 채용해 AI를 운영하고 있다.

회사는 엔비디아 GPU뿐 아니라 국산 NPU 등 다양한 칩도 지원한다. 래블업 관계자는 “새로운 칩이 나오면 직접 테스트해 지원을 늘려가고 있다”며 “국산 반도체 기업들과의 협업을 적극 추진하고 있다”고 말했다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
래블업 GPU AI 모델 업그레이드 대규모

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"AI가 은행 업무 직접한다"…금융시장 타깃 웹케시, 기업형 AI 에이전트 강자로 '우뚝'

차세대 'K배터리' 성패 가를 정책 포인트 두가지

양자 기술 관심은 많은데…"생태계 구축은 좀 더 가야"

韓 AI 최대축제 한가운데 빛으로 꾸민 KT AI 기술

ZDNet Power Center