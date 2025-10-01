[인사] 인사이트

인사입력 :2025/10/01 13:49

김익현 미디어연구소장 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲대표이사 겸 편집인 안혁수

김익현 미디어연구소장sini@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사이트

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"카톡 내 챗GPT 기다려진다"...AI 페스타 카카오 부스 체험 열기 '후끈'

차세대 'K배터리' 성패 가를 정책 포인트 두가지

"AI 휴먼에서 도면 자동화까지"…KOSA 선정 21개 AI 혁신 기업 한자리

제조업 자율화 이끄는 '피지컬 AI'…포스코DX는 어떻게 쓰고 있을까?

ZDNet Power Center