LGU+ 군인자녀 교육격차 해소...4천명 넘었다

LG유플러스가 2021년부터 시행하고 있는 군인 자녀 대상 교육격차 해소 프로그램 ‘아이드림챌린지’에 참여한 인원이 4천명을 넘어섰다고 1일 밝혔다.

아이드림챌린지는 일반적인 교육 환경에서 소외되기 쉬운 아동에게 맞춤형 학습 프로그램을 제공해 교육권을 보장하고 건강한 성장을 지원하는 LG유플러스의 사회공헌 활동이다. LG유플러스는 아이드림챌린지 참여 아동에게 ‘아이들나라’ 등 디지털 교육 콘텐츠를 통해 나이에 맞는 독서 활동을 지원하고, 온라인 멘토링을 실시해 학습 습관 형성을 돕는다.

아이드림챌린지는 현재 군인 자녀와 소아암 환아 중 미취학 아동을 대상으로 운영되고 있다. 특히, 군인 자녀는 부모의 잦은 전출이나 격오지 근무로 인해 안정적인 학습 환경을 확보하기 힘들다. 여러 차례 전학을 다녀 적응에 어려움을 겪거나 돌봄 서비스가 부족한 지역에 머무는 등 어려움이 있다.

이에 LG유플러스는 지난 2021년부터 올해 상반기까지 총 3천938명의 군인 자녀를 선발해 기초 문해력 향상 교육과 자기주도학습 능력 강화를 위한 프로그램을 제공해왔다. 올해 하반기에도 500명의 군인 자녀를 대상으로 아이드림챌린지를 진행해 누적 참여 아동이 4천명을 넘어서게 됐다.

LG유플러스는 국방부와 함께하는 아이드림챌린지를 활성화하고, 참여 아동의 학습을 독려하기 위한 활동에도 적극 나서고 있다. 앞서 지난달 30일 국방부가 주관한 '군인 및 군무원 자녀 장학생 통합 축하행사'를 통해 아이드림챌린지 활동에 적극 참여하고, 성장하는 모습을 보여준 학생 5명에게 표창장을 전달했다.

이날 표창을 받은 이다은 학생(7세)은 "발표하는 것도, 친구들이랑 이야기하는 것도 재밌었다. 아이들나라를 통해 공부하는 것도 재밌다"고 소감을 밝혔으며, 이다은 학생의 어머니 이지혜 중사는 "유튜브를 보자던 아이가 아이들나라로 책을 보고 싶다고 먼저 이야기하는 것도 기분 좋은 변화"라고 감사를 전했다.

아울러 LG유플러스는 군인 자녀를 넘어 3교대 근무나 긴급 현장 투입 등의 업무로 자녀 교육에 어려움을 겪고 있는 소방관 자녀 400명을 대상으로 다음달 말부터 새로운 아이드림챌린지를 시작할 예정이다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당은 "모든 아이들이 자신이 처한 환경과 무관하게 꿈을 위해 도전하고 한 단계 더 도약할 수 있도록, 지속적으로 교육 기회를 제공해 밝은 세상을 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.