에이로봇, 국제로봇학회서 '앨리스 M1' 선봬

휴머노이드 전문기업 에이로봇이 신형 세미 휴머노이드 로봇 '앨리스 M1'을 국제 학회 무대에서 공개했다.

에이로봇은 30일 서울 코엑스에서 열린 국제로봇학회 '휴머노이드 2025'에서 앨리스 M1 실물을 공개했다.

에이로봇 휴머노이드 '앨리스 4'(왼쪽)와 '앨리스 M1'(오른쪽) (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

이번 행사는 세계 주요 로봇 연구자와 기업들이 참여하는 글로벌 학술대회로, 앨리스 M1은 현장에서 참가자들에게 첫 선을 보였다.

앨리스 M1은 기존 이족보행 휴머노이드 '앨리스 4'와 유사한 상반신·팔 구조를 유지하면서, 하체를 바퀴 기반 자율주행로봇(AMR) 플랫폼으로 바꿔 안정성과 이동성을 확보한 것이 특징이다.

보행 로봇이 갖는 복잡성과 비용 부담을 줄이면서도, 제조 현장에서 곧바로 투입 가능한 실질적 자동화 대안을 제시한 것이라는 평가다.

에이로봇 관계자는 "제조업 현장 요구를 반영해 앨리스 M1을 개발했다"며 "향후 산업 현장에서의 활용 가능성을 검증해 나갈 것"이라고 밝혔다.