기아 노사, 임단협 타결…기본급 10만원 인상·성과급 450%+1600만원

기아 노사가 올해 임금과 단체협약(임단협) 교섭을 마무리했다.
기아 노조는 30일 전체 조합원을 대상으로 실시한 임단협 잠정합의안이 찬반투표를 거쳐 가결됐다고 밝혔다. 투표에는 2만1356명이 참여했으며, 찬성 1만5601명(73.1%)과 반대 5710명(26.7%)으로 집계됐다.
합의안에는 ▲기본급 10만원 인상(호봉승급분 포함) ▲경영성과금 350%+700만원 ▲생산판매목표 달성 격려금 100%+380만원 ▲'월드 카 어워즈' 2년 연속 선정 기념 격려금 500만원 ▲단체교섭 타결 격려금 53주 ▲재래시장상품권 20만원 등에 합의했다.
노사는 지난 25일 임금협상 잠정합의안에서 통상임금 범위 기준과 관련된 혼란을 해소하기 위해 수당, 명절보조금, 하기휴가비 등을 통상임금에 포함하기로 합의했다. 또 500명의 엔지니어(생산직) 직군을 내년 말까지 채용하는데 뜻을 모았다.
기아 노사는 2021년부터 5년 연속 무파업으로 임단협을 마무리했다. 임단협 조인식은 내달 1일 열릴 예정이다.
관련기사
- 긴트, 아시아 농업 고령화 해법 제시…부품 하나로 구형 트랙터 '자율주행'2025.09.30
- HP코리아, 'AI 페스타'서 인공지능 고성능 워크스테이션 선봬2025.09.30
- 안랩 "정상 프로그램 위장 악성코드, AI로 선제 대응해야"2025.09.30
- 현대차그룹, '2025 자율주행 챌린지' 결승 개최…1·2등 서류면제2025.09.30
앞서 현대차 노사는 올해 임단협을 지난 17일 완료했다. 현대차 노사는 기본급 10만원(호봉승급분 포함) 인상 ▲성과금 450%+1천580만원 ▲주식 30주, 재래시장상품권 20만 원 지급 등에 합의했다.
최대 쟁점 중 하나인 정년 연장은 현재 촉탁제도(정년퇴직 후 1+1년 고용)를 유지, 향후 법개정에 대비해 노사 협의를 지속하기로 했다.