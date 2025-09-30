국정자원 화재에 티맥스소프트 복구 지원 나섰다…"모든 기술 역량 집중"

티맥스소프트가 최근 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 정부 전산시스템 복구를 전폭적으로 지원하는 24시간 상시 대응 체계를 마련하고 대국민 서비스의 조속한 안정화에 적극 동참한다.

티맥스소프트는 자사 미들웨어 제품 '제우스(JEUS)', '웹투비(WebtoB)'가 국가 주요 정보 시스템에서 핵심 역할을 담당하는 만큼, 무거운 책임감으로 신속한 복구를 위해 모든 기술 역량을 집중할 것이라고 30일 밝혔다.

티맥스소프트는 사고 발생 즉시 장애가 발생한 일부 업무 시스템에 대한 긴급 복구 지원을 신속하게 완료했다. 이후 추가 대응에 필요한 전담 지원 체계를 특별 구성했다. 전문 기술 인력 2인 1조의 24시간 대기 체제를 운영해 시스템 정상 가동 여부를 수시 점검하고 필요한 모든 조치를 실시간으로 제공하기로 했다. 향후 기관별 정보 시스템에 맞춘 적절한 대책 마련에도 함께 하기 위한 긴밀한 협력 체계도 가동할 계획이다.

티맥스소프트타워 전경 예상 이미지 (사진=티맥스소프트)

국내 애플리케이션 서버 시장 1위인 티맥스소프트는 '제우스', 웹서버 '웹투비' 등 다양한 시스템 소프트웨어를 제공하며 민관 협력 기반의 대규모 공공 사업을 성공적으로 수행해 왔다. ▲한국교육학술정보원(KERIS) 온라인 개학 플랫폼 'e학습터' 구축 ▲소상공인 손실보상 시스템 ▲범정부 정보자원 통합구축 사업 등에 참여해 기술력과 차별화된 서비스 품질을 확실히 입증한 바 있다.

이형용 티맥스소프트 대표는 "정부의 신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편을 최소화하기 위한 모든 노력에 최선을 다해 임하겠다"고 말했다.