긴트, 도쿄증권거래소 스타트업 지원 사업 ‘TSE 아시아 스타트업 허브’ 선정

농업 디지털 전환 선도 기업 긴트(대표 김용현)가 도쿄증권거래소(TSE) 주관 스타트업 지원 사업 ‘TSE 아시아 스타트업 허브’에 수혜 기업으로 이름을 올렸다고 30일 밝혔다.

TSE는 일본 스타트업 생태계 활성화 목적으로 작년부터 일본에 진출했거나, 진출 의지가 있는 아시아 유망 스타트업을 대상으로 각종 지원책을 제공하고 있다. 매년 수혜 기업을 선정하며, 증권사, 회계법인, 은행, 언론사, 벤처캐피털(VC) 등으로 이뤄진 56개 파트너와 함께 일본 내 사업 개발 및 자금 조달, IPO 지원 등을 제공한다. 이번 사업에서는 작년에 이어 13개사를 재선정했으며, 신규 7개사를 포함시켰다.

올해 처음으로 선정된 긴트는 첨단 기술을 통한 농업 혁신 역량을 인정 받았다. TSE는 선정 기업 소개 자료에서 긴트의 정밀 농업 및 지역 맞춤형 농업 기술을 높이 평가했으며, 향후 일본 농업 시장에서 기업 간 기술 제휴를 기대할 수 있을 것으로 전망했다.

긴트는 2024년 농기계 자율주행 솔루션 ‘플루바 오토’ 일본 진출을 기점으로 삿포로에 현지 법인을 설립하고 농기계 유통, 맞춤형 농업 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있다. 자율주행 솔루션 외에도 AI 작물 관리 프로그램, 방제 로봇, 전기 트랙터 등이 개발·실증 단계에 있으며, 농업 인력 부족, 기후 변화 등 각종 농업 위기 요소를 해소할 수 있는 제품을 다수 출시할 계획이다.

김용현 긴트 대표는 “긴트는 대한민국을 포함한 글로벌 각국이 식량 안보를 강화하고 더욱 살기 좋은 사회를 만들 수 있도록 데이터, AI, 로봇공학 등 첨단 기술을 기반으로 농업을 혁신하고 있다”며 “이번 TSE 아시아 스타트업 허브 선정을 계기로, 일본 시장에서 새로운 혁신을 실현할 기회를 찾고 세계 무대로 뻗어 나갈 기반을 닦겠다”고 말했다.