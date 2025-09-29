[Q&AI] 10억 차익 로또 청약…어디?

질문: 위례신도시에 로또 청약이 나왔다고 하는데, 정확히 알려줘

그록 답변: 위례신도시(서울 송파구 거여동)에 위치한 '송파 위례 리슈빌 퍼스트클래스' 아파트에서 무순위 청약(일명 '줍줍')이 진행 중입니다. 이 단지는 2019년 분양된 분양가 상한제 적용 단지로, 당첨 시 시세 차익이 9~11억원 정도 기대돼 '로또 청약'으로 불리고 있어요. 아래에 정확한 세부 사항을 정리했어요.

기본 정보

단지 개요: 총 494세대, 8개동(지상 최고 25층), 2021년 10월 준공. 위례신도시 중심에 위치하며, 위례 트램(예정)과 가까운 입지.

이번 청약 물량: 1세대 (전용면적 105㎡, 약 32평형). 이 물량은 기존 계약 취소로 인해 발생한 사후 무순위 청약입니다.

분양가: 8억 9,508만원 (발코니 확장비 포함 시 약 9억 2,548만원 수준).

현재 시세: 동일 면적 최근 실거래가 18억 3,000만원 (2025년 8월), 최고 20억 1,000만원 (2025년 3월). 당첨 시 최소 9억원 이상 시세 차익 예상.

청약 일정

접수일: 2025년 9월 29일 (오늘, 청약홈 사이트에서 신청).

당첨자 발표: 2025년 10월 2일.

서류 접수: 2025년 10월 13일.

계약일: 2025년 10월 14일.

잔금 납부: 계약일로부터 30일 이내 (계약금 20%, 잔금 80%).

입주 예정: 2025년 11월 (잔금 납부 후 즉시 가능).

자격 요건

대상자: 만 19세 이상 성인, 서울시 거주 무주택 세대 구성원 (세대주가 아니어도 됨, 가족 중복 신청 가능).

기타: 청약통장 불필요, 추첨제. 무주택 확인은 세대 전원이 주택 소유 없어야 함.

주의: 지난 7월 동일 단지 무순위 청약에서 1세대에 7만 4,051명이 몰려 경쟁률이 매우 높았어요. 이번에도 비슷할 수 있으니 참고하세요.

규제 및 주의사항

전매 제한: 없음 (이미 종료, 당첨 후 즉시 매매 가능).

실거주 의무: 없음.

재당첨 제한: 10년 (당첨 후 10년간 다른 분양가 상한제 아파트 청약 제한).

대출: 투기과열지구라 LTV 40% 적용 가능하나, 자금 계획 세우는 게 중요 (잔금 기한 짧음).

기타: 청약은 청약에서 하세요. 공식 모집공고를 확인하는 걸 추천해요.

위례신도시 다른 청약은 9월 기준으로 이게 유일한 '로또급' 물량으로 보이네요. 더 자세한 건 청약홈이나 부동산원 사이트에서 확인하세요! 만약 다른 지역이나 추가 물량을 말씀하신 거라면 더 말씀해주세요.

