질문: 박찬욱 감독의 영화 어쩔 수가 없다가 개봉했는데, 사람들 반응은 어때? 영화 추천 정도를 별 다섯개 기준으로 알려줘.

그록 답변: 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다'는 베니스 국제영화제에서 처음 공개된 후 호평을 받았고, 개봉 직후에도 관객과 비평가들 사이에서 대체로 긍정적인 반응을 보이고 있어. 줄거리는 실직한 중년 남자(이병헌)가 가족을 지키기 위해 재취업 전쟁에 나서는 블랙코미디 스릴러로, 자본주의의 잔혹함과 개인의 절박함을 유머러스하게 다루는 점이 주요 포인트야. 비평가들은 "광적으로 유쾌한 걸작"이나 "웃기고 씁쓸한 자본주의 잔혹 동화"라고 평가하며, 박찬욱 특유의 미장센과 연출을 칭찬하지만, 동시에 사회적 절망을 날카롭게 파고든다고 해. X(트위터) 같은 소셜 미디어에서는 "현실 뼈 때리는 드라마", "웃다가 숨막혀", "박찬욱이 가장 웃기게 만든 작품" 같은 후기가 많아. 특히 이병헌, 손예진, 이성민 등의 연기가 인상적이라는 의견이 공통적이고, 가족과 실업 테마에 공감하는 사람들이 많지만, 후반부 감정선이 차갑거나 각본이 엉성하다는 일부 아쉬움도 있어. 호불호가 갈릴 수 있지만, 전체적으로 재미있고 몰입된다는 평이 우세야.

추천 정도는 별 5개 만점에 4.5개 정도로 봐. 로튼토마토 비평가 점수가 100%로 완벽하고, IMDb 평점이 8.2/10이니 국제적으로 높은 평가를 받고 있지만, 개봉 초기라 관객 반응이 더 쌓이면 약간 변동될 수 있음. 블랙코미디나 사회 비판 팬이라면 강추할 만해.

