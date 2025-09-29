수산아이앤티, 건설공제조합에 생성형AI 모니터링 시스템 구축

정보보호 전문기업 수산아이앤티(대표 정은아)는 건설공제조합 생성형AI 모니터링 사업에 자사 대표 솔루션 ‘eWalker SWG’와 ‘eWalker DLP’를 공급했다고 29일 밝혔다.

최근 기업들은 대외사업 확대와 미래 성장동력 확보를 위해 생성형AI 도입을 가속화하고 있다. 그러나 개인정보 유출, 기밀 문서 외부 전송, AI 오남용 등 새로운 보안 위협이 늘면서, 생성형AI 보안은 안전한 디지털 전환을 위한 핵심 과제로 떠오르고 있다.

수산아이앤티는 이러한 과제 해결을 위해 ▲국내 1위 유해사이트 차단 기술과 ▲개인정보·내부정보 유출 방지 솔루션 기술을 결합해 생성형AI 환경에 최적화된 모니터링 체계를 구축했다. 이를 통해 경쟁사 대비 폭넓은 AI 서비스 지원과 고객 맞춤형 생성형AI 기능을 구현하며, 퍼플렉시티 기능, 모니터링 범위, 성능 안정성 등 주요 영역에서 기술 우위를 확보했다고 설명했다. 그 결과 ▲키워드 기반 차단 ▲개인정보 보호 ▲로깅·분석 등 특화된 보안 기능을 종합적으로 제공한다.

건설공제조합은 이미 생성형AI 기반 AI코딩을 자체 개발해 사내 업무 혁신에 적극 활용하고 있다. 이번 사업으로 수산아이앤티 솔루션을 도입함으로써, 생성형AI 활용과 보안이 조화를 이루는 지속 가능한 디지털 생태계를 마련하게 됐다.

수산아이앤티의 유해사이트 차단 기술은 비인가 사이트 접속과 악성코드 유입을 차단하며, SSL 트래픽 가시성 기능을 통해 암호화된 AI 트래픽까지 정밀 분석함으로써 AI 서비스 보안 사각지대를 해소한다. 여기에 개인 정보 및 내부정보 유출 방지 기술을 더해, 허용된 AI 서비스만 사용 가능하도록 제어하고, 대화 내역과 파일 전송을 실시간으로 감시해 정보 유출을 사전에 차단한다. 이를 통해 기업은 AI 활용 효과를 극대화하면서도 보안 리스크를 근본적으로 줄일 수 있다.

수산아이앤티 정은아 대표는 “우리 회사 보안 솔루션은 이미 시장에서 검증된 기술력에 생성형AI 전용 최신 기능을 더해 고객에게 가장 안전하고 최적화된 환경을 제공한다”며 “앞으로도 고객이 안심하고 AI를 활용해 업무 혁신을 추진할 수 있도록 보안 체계와 AI 네트워크 컨설팅을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.