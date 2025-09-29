한국항공서비스, 제대군인고용 우수기업 인증

제대군인 40여명 군경력 업무 배치

디지털경제입력 :2025/09/29 17:13

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

항공기 유지·보수·정비(MRO) 전문업체 한국항공서비스(KAEMS)는 '2025년 제대군인 고용 우수기업' 인증을 획득했다고 29일 밝혔다.

제대군인 고용 우수기업 인증은 5년 이상 군 복무 후 전역한 제대군인들의 고용 촉진 및 일자리 창출을 도모하고자 국가보훈부에서 2015년부터 시행하고 있는 제도다. 올해 KAEMS를 포함한 20개 기업이 선정됐다.

29일 제대군인 고용우수기업 인증 전달식 (사진=한국항공서비스)

KAEMS는 항공기 정비, 성능개량, 기체도장 등 다양한 분야에서 약 40명의 제대군인들의 군경력과 매칭되는 업무에 배치함으로써 빠른 사회 적응과 안정적인 일자리 제공에 앞장서고 있다.

배기홍 KAEMS 대표는 "제대군인의 빠른 사회 정착을 지원하고, 군 경력을 활용할 수 있는 안정적인 일자리를 창출하기 위한 다양한 노력을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

관련기사

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한국항공서비스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

韓 미래 바꿀 혁신 무대 열린다…30일 인공지능 주간 'AI페스타' 개막

"각개전투식 R&D 효율 낮아…K-배터리, 선의의 경쟁 속 힘 모아야"

20대·일용직도 대출 받는다...라인 스코어가 일본·태국 사로잡은 이유

국정자원 화재로 드러난 공공SW 부실…행안부 국감 '주목'

ZDNet Power Center