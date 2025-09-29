토마토시스템, 원광대 차세대 통합정보시스템 구축 사업 수주

토마토시스템이 전북대학교에 이어 원광대학교 차세대 통합정보시스템 구축 사업까지 연이어 수주하며 국내 대학 정보화 시장에서 입지를 넓히고 있다.

토마토시스템은 29일 약 70억원 규모의 원광대학교 차세대 통합정보시스템 구축 사업 최종 사업자로 선정됐다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 교육부의 '글로컬대학30' 정책과 맞물려 추진되는 대형 사업으로 원광대학교와 원광보건대학교의 통합 운영 체제에 최적화된 차세대 학사 및 행정 시스템을 구현하는 것이 핵심이다.

(사진=토마토시스템)

사업 범위는 학사·행정 시스템부터 포털, 통합인증(SSO)까지 대학 운영 전반을 아우른다.

토마토시스템은 UI/UX 개발 툴 '엑스빌더6(eXBuilder6)', DB모델링툴 '엑스이알디샘에디션(eXERD SAM Edition)', 맞춤형 포털솔루션 '엑스포탈(eXPortal)', 설문조사 시스템 '엑스서베이(eXSurvey)', 테스트 자동화 솔루션 '아이큐봇(AIQBot)' 등을 기반으로 안정성과 혁신성을 동시에 확보한다는 계획이다.

특히 아이큐봇을 통한 테스트 자동화 체계로 품질과 생산성을 높이고, 교수·학생·직원 등 사용자별 맞춤형 UI/UX 설계를 통해 편의성을 강화할 방침이다.

원광대학교는 이번 사업을 통해 학사 및 행정 프로세스를 전면 재설계하고, 데이터 기반 의사결정 체계와 통합 서비스 플랫폼을 도입해 디지털 전환 속도를 높일 계획이다. 특히 4년제와 2년제 학사 체계를 동시에 운영하는 통합대학 모델에 맞춘 유연한 시스템 설계로 향후 교육과정 개편과 맞춤형 교육 수요에도 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 토마토시스템은 전북대학교 차세대 시스템 구축 사업을 성공적으로 수주해 수행 중이다. 전북대 사업은 '글로컬대학30' 정책의 첫 실질적 사례로 꼽히며, 토마토시스템은 해당 정책 초기부터 핵심 사업을 선점한 셈이다.

업계는 향후 1~2년 내 글로컬대학30 선정 대학들을 중심으로 ERP 및 정보화 사업 발주가 이어질 것으로 전망하고 있다. 이번 전북대와 원광대 연속 수주로 토마토시스템은 대학 디지털 전환 시장의 선도 기업으로서 입지를 더욱 공고히 하게 됐다.

조길주 토마토시스템 대표는 "이번 사업은 대학 학사와 행정을 아우르는 디지털 혁신 프로젝트로, 변화하는 교육환경에 맞는 미래지향적 시스템을 제공하는 것이 목표"라며 "'글로컬대학30' 취지에 맞춰 대학의 변화를 지원하는 든든한 기술 파트너가 되겠다"고 말했다.