토마토시스템이 국제 보안성 평가 기준인 공통평가기준(CC) 인증을 획득하며 공공시장 통합 인증 솔루션 신뢰도 제고에 나섰다. 이번 성과로 보안성과 편의성을 동시에 충족하는 국산 싱글사인온(SSO) 솔루션으로 자리매김할 전망이다.

토마토시스템은 '엑스사인온 V4.0'이 국제 공통 평가 기준 CC 인증을 성공적으로 통과했다고 23일 밝혔다.

CC 인증은 IT 보안성 평가 중 가장 공신력 있는 국제 표준으로 설계부터 구현, 테스트까지 전 과정을 검증해 부여된다. 특히 이번 제품은 국가용 통합인증 보호프로파일(PP)을 충족해 기술력과 안정성을 공식 입증했다.

토마토시스템, '엑스사인온 V4.0' 국제보안인증 획득 (이미지=토마토시스템)

엑스사인온 V4.0은 SAML 2.0 기반의 SSO 통합 인증 플랫폼이다. 하나의 계정으로 여러 시스템을 안전하게 이용할 수 있게 한다.

OTP, 생체인증, 인증서 등 다양한 인증 방식을 지원하며 자체 개발한 국정원 검증필 암호모듈 '엑스크립토립(eXCryptoLib) V1.0'을 탑재해 암호키 생성과 연산 기능을 고도화했다. 이를 기반으로 보안 경보와 자체 시험 기능이 강화돼 실시간 보안 관리 역량이 한층 향상됐다.

또한 통합 보안 관리 기능을 지원해 기업 환경에 필요한 인증 정책 관리, 세션 관리, 감사 로그를 제공하며, 웹 기반 관리자 페이지로 운영 효율성을 높였다. 현재 굿소프트웨어(GS) 인증도 진행 중으로 완료되면 공공기관 조달 요건까지 충족하게 된다.

토마토시스템은 이번 인증을 계기로 공공기관뿐 아니라 금융, 교육, 의료, 클라우드 등 보안이 중요한 산업 전반으로 시장을 확대한다는 계획이다.

조길주 토마토시스템 대표는 "CC 인증 획득은 기술력뿐 아니라 제품 신뢰성과 안정성을 입증한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 다양한 보안 수요에 대응하는 혁신 솔루션으로 시장 확대에 나서겠다"고 말했다.