미라콤아이앤씨, 넥스피어 AI로 제조 AX 비전 제시

미라콤아이앤씨가 제조 기업을 위한 차세대 인공지능(AI) 전략과 신기술을 제시하며 솔루션 페어를 성황리에 마쳤다.

미라콤아이앤씨는 서울 드래곤 시티 호텔에서 '미라콤 솔루션 페어 2025(MSF 2025)'를 성공적으로 개최했다고 29일 밝혔다.

지난 25일 열린 이번 행사에는 421개사에서 780여명이 사전 등록했으며, 자산 기준 국내 10대 그룹 가운데 9개 그룹의 제조 계열사들이 참여해 제조업계의 높은 관심을 입증했다.

강석립 미라콤아이앤씨 대표이사(이미지=미라콤아이앤씨)

올해 주제는 '제조 AX(AI Transformation)'였다. 미라콤아이앤씨는 AI 기반 혁신을 통해 소프트웨어 정의 공장(SDF, Software-Defined-Factory)을 구현하고, 생산성과 품질 경쟁력을 강화할 수 있는 방향성을 제시했다. 특히 제조 기업들이 실제 적용 가능한 AI 전략을 모색할 수 있도록 다양한 사례와 기술이 공유됐다.

행사의 하이라이트는 이송완 랩장이 발표한 차세대 제조 AI 솔루션 '넥스피어 AI(Nexphere AI)'였다. 넥스피어 AI는 미라콤아이앤씨의 넥스피어 플랫폼 위에서 구동되며, 빅데이터 분석 솔루션 '넥스피어 애널리틱스(Nexphere Analytics)'와 협업 지원 솔루션 '넥스피어 챗(Nexphere Chat)'을 제공한다.

넥스피어 챗은 기업 내 보관 자료를 지식화해 자연어 기반 질의응답 기능을 지원하고 넥스피어 애널리틱스는 제조 데이터를 학습해 현장에 필요한 인사이트를 제공한다.

김원영 그룹장은넥스피어 애널리틱스의 실제 적용 사례를 소개하며 주목을 끌었다. 그는 화학 공정에서 수율 예측 편차를 3% 이내로 유지하면서 수율을 90%로 끌어올린 모델을 언급하며, MES 기반 데이터 수집, 전처리, 머신러닝 과정 등을 구체적으로 설명했다.

임영신 전략마케팅실장은 "제조업에서 AI 전환은 늘 막막한 과제로 여겨졌지만, 이번 MSF 2025를 통해 구체적인 방법과 전략을 제시할 수 있었다"며 "앞으로도 Nexphere AI를 중심으로 우리 제조 기업들이 제조 AX 시대의 경쟁력을 확보하도록 지원하겠다"고 강조했다.

이번 행사로 미라콤아이앤씨는 제조 AI 혁신을 선도하는 기업으로서 입지를 강화했으며, 국내 제조업의 AI 전환을 가속화하는 발판을 마련했다.