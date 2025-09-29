휴먼스케이프, KB증권과 IPO 주관사 계약 체결

휴먼스케이프(대표 장민후)가 KB증권을 주관사로 선정하고 상장을 위한 절차에 돌입한다고 29일 밝혔다.

휴먼스케이프는 임신·육아 플랫폼 ‘마미톡’과 환자의 치료 여정을 돕는 ‘레어노트’를 운영하는 디지털 헬스케어 기업이다. 현재까지 누적투자금은 약 750억원이며 주요 투자사로는 녹십자홀딩스·대웅제약·카카오인베스트먼트·한국투자파트너스·하나금융그룹·산업은행 등이 있다.

대표 서비스 마미톡은 초음파 영상, 주차별 태아 성장 정보, 신생아 발달 체크리스트 등의 기능을 제공한다. 저출산 시대에 출산과 육아에 실질적인 도움을 주는 서비스다.

마미톡

마미톡은 국내 임산부의 90% 이상이 사용하고 있으며, 국내 누적 다운로드 수는 145만 건이다. 출산과 육아에 필수적인 제품을 판매하는 마미톡 커머스의 올해 거래액은 전년 대비 186% 증가했다.

미국, 베트남, 인도네시아에 진출한 마미톡은 해외에서도 성과를 내고 있다. 전년 동기 대비 해외 이용자 수는 2배 이상 증가했으며, 특히 미국은 5배 이상 크게 늘어났다. 이에 힘입어 글로벌 매출 또한 올해 들어 308% 증가하며 성장세를 이어가고 있다.

휴먼스케이프의 또 다른 핵심 서비스 ‘레어노트’는 환자들에게 치료비 계산, 임상 참여, 복약 관리 서비스를 통합적으로 제공하는 플랫폼이다. 환자는 자신의 질병에 맞는 맞춤형 정보를 확인하고 의료 기록을 스스로 관리할 수 있으며, 제약사와 연구기관은 환자 중심의 신약 개발과 연구에 필요한 데이터를 확보할 수 있다.

휴먼스케이프는 IPO를 통해 확보한 자금을 기반으로 ▲마미톡의 글로벌 시장 확대 ▲AI 기반 진단보조 솔루션 개발 등 상장 전까지 확보해 온 사용자와 데이터 풀을 기반으로 새로운 성장 기회를 만들어 나갈 계획이다.

장민후 휴먼스케이프 대표는 “기업 공개는 그 동안 축적해온 기술력과 사업 성과를 외부로부터 인정받는 계기가 될 것”이라며 “특히 마미톡의 글로벌 서비스가 의미 있는 매출을 발생시키고 있는 만큼 상장을 통해 국내의 수십 배 규모인 미국과 동남아 시장 공략을 가속화할 것”이라고 밝혔다.