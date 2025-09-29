지드래곤 효과 본 뤼튼, AX 시장 주도권 잡기 본격화…'뤼튼 AX' 설립

최근 가수 지드래곤 광고로 주목 받았던 뤼튼테크놀로지스가 인공지능 전환(AX, AI Transformation)을 주도할 사내독립기업(CIC, Company in Company)을 새롭게 설립해 맞춤형 인공지능(AI) 솔루션 시장 주도권 확보에 본격 나선다.

뤼튼테크놀로지스는 급속한 AI 발전 속도를 고려해 신속한 독자 의사결정이 가능한 사내독립기업 형태로 '뤼튼 AX'를 설립했다고 29일 발표했다.

뤼튼 AX는 기업, 학교, 공공기관 등 다양한 현장에서의 인공지능 전환을 통한 생산성 혁신을 목표로, 각 조직의 특성과 업무에 최적화된 '에이전틱(Agentic) AI'를 직접 개발하고 제공한다는 방침이다.

뤼튼 AX는 구체적으로 ▲성공적인 AI 전환을 위한 기업, 기관 교육 및 컨설팅을 진행하며 ▲기업·교육 현장 특화형 뤼튼 플랫폼을 제공하고 ▲RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성) 파이프라인 및 MCP 서버를 활용해 에이전틱 AI를 직접 구축하는 사업을 진행한다.

뤼튼은 이 분야에서 축적된 역량으로 가시적인 성과를 이미 도출하고 있다. ▲문화체육관광부의 보도자료 작성용 AI 도구 개발 프로젝트를 진행 중이며 ▲경기도교육청의 생성 AI 플랫폼 구축 사업에도 참여하는 등 다수 기관·기업들과 실제적인 AX 성공 사례를 만들어 가고 있다. 특히 교육 현장에서는 각종 업무의 생산성 향상을 통해 질 높은 교육 환경 조성에 기여한다는 호평을 받고 있다. 동시에 뤼튼은 ▲아모레퍼시픽과도 마케팅 관련 협업을 진행하고 있다.

또 뤼튼은 더욱 빠른 AX를 가능하게 하는 AI 에이전트 간편 제작 도구 '오토비(AutoBE)'를 직접 개발해 CS, 재무, 코딩 등 사내 업무에 실제로 적극 활용하고 있다. 뤼튼 내 유관 부서 생산성은 자체 개발한 기업용 AI 에이전트 활용으로 15%에서 최대 35%까지 향상된 것으로 분석됐다.

뤼튼은 이러한 성과를 조만간 공개할 '뤼튼테크놀로지스 AX 리포트'에서 더욱 상세히 소개할 예정이다. 아울러 뤼튼은 AX 성과를 더욱 확산시키기 위해 지난 13일 개최한 '오토비 글로벌 해커톤 대회'를 개최했다. 이 대회에는 전 세계에서 40여개 팀이 참여했는데 '오토비'를 활용함으로써 단 48시간 내에 레시피 공유 플랫폼, 기업 교육 플랫폼 등 다양한 서비스들을 개발해냈다.

뤼튼 AX 대표에는 박민준 뤼튼 기획전략실장이 선임됐다. 박 대표는 그 동안 뤼튼의 500만 명 MAU 달성을 이끈 PO를 역임하면서 사내에서 실제 활용 중인 CS, 재무, 코딩 분야의 업무용 AI 에이전트 기획, 개발을 주도해왔다.

박 대표는 "AX 사업 본격 추진에 따라 AI 에이전트 개발자 채용에 박차를 가하고 있다"며 "다수의 AX 협업 프로젝트가 진행 중인 만큼 추가 성과들이 계속 이어질 것"이라고 밝혔다.

이세영 뤼튼 대표는 "AI 전환을 고민 중인 기업과 기관들은 현장 업무에서 실검증된 뤼튼 AX와 함께 빠르게 AI 생산성 혁신을 누릴 수 있다"며 "모두가 AI를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 돕겠다는 기업 비전을 AX 분야까지 확장해 나가겠다"고 말했다.