넷마블, TGS 2025에서 신작 '프로젝트 이블베인' 공개

넷마블(대표 김병규)은 '도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)'에서 신작 게임 '프로젝트 이블베인' 신규 트레일러를 '엑스박스 도쿄 게임쇼 2025 Broadcast' 특별 방송을 통해 공개했다고 29일 밝혔다.

'프로젝트 이블베인'은 넷마블몬스터에서 개발 중인 3인칭 협동 액션 게임으로, 언리얼 엔진5 기반 그래픽과 실시간으로 무기를 교체하는 전략적인 전투가 특징이다.

이 게임은 이용자가 방대한 다크 판타지 세계관 속 부대원이 되어, 인류 재건을 위한 임무를 수행하며 적왕의 악마 군단과 맞서는 스토리를 중심으로 전개된다. 최대 4인이 한 팀을 이뤄 전장에 침투, 다양한 미션을 수행하고 클리어한 후 더 높은 난이도의 미션에 도전하는 방식이다.

이번에 공개된 영상에는 '프로젝트 이블베인'의 캐릭터들이 협동하며 보스 몬스터를 제압하는 실제 인게임 전투 장면이 담겼다. 특히 근거리 무기(한손검·대검)와 원거리 무기(석궁·확산궁)를 자유자재로 교체하면서, 공격을 맞받아치거나 회피하며 반격하는 카운터 액션을 엿볼 수 있다. 아울러 전장의 판세를 한 번에 뒤집을 수 있는 강력한 '헤븐스톤' 스킬도 확인 가능하다.

한편 '프로젝트 이블베인'은 지난 8월 29일부터 미국, 캐나다에서 엑스박스 인사이더 프로그램 사용자 대상으로 현지 프리 알파 테스트를 진행하고 있으며, 최근 테스트 권역을 브라질, 영국, 독일, 프랑스로 넓혔다.

또한 지난 25일에는 엑스박스와 스팀에 위시리스트 페이지를 오픈했다. 넷마블은 이번 위시리스트 페이지 오픈을 시작으로 게임에 대한 구체적인 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

이정호 넷마블 사업본부장은 "프로젝트 이블베인은 개발 초기 단계부터 진행되는 테스트 피드백을 통해 이용자분들과 함께 완성해나가는 게임으로 준비 중"이라면서 "향후 테스트 권역을 확장할 계획이니 많은 참여와 다양한 의견 부탁드린다"고 전했다.