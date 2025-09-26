넷마블 '몬길: 스타 다이브', 日 인플루언서·버튜버와 도쿄게임쇼 현장 이벤트

넷마블(대표 김병규)은 ‘도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)’ 현장에서 일본 유명 인플루언서들과 함께 액션 RPG 신작 ‘몬길: 스타 다이브’의 무대 이벤트를 마련했다고 26일 밝혔다.

‘TGS 2025’는 25일부터 28일까지 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 열리는 글로벌 게임 전시회다. 창사 이래 첫 단독 부스를 마련한 넷마블은 단순 게임 시연대뿐만 아니라 다양한 현장 프로그램을 운영해 참관객들의 이목을 끌고 있다.

특히 ‘몬길: 스타 다이브’ 현장 프로그램에는 일본 유명 인플루언서들이 대거 등장하며 화제를 모았다. 행사 첫날인 어제(25일)에는 전 플랫폼 도합 200만 구독자를 보유한 인플루언서 보드카가 보스 토벌 배틀에 참여해 ‘몬길: 스타 다이브’ 고유의 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션을 소개했다.

또 다른 인기 인플루언서 카시와기 베루쿠라는 게임 초반부를 플레이하며 ‘몬길: 스타 다이브’에 대한 첫 인상과 소감을 팬들과 공유했다는 것이 회사 측의 설명이다.

이 밖에도 ‘성우 스페셜 토크쇼’와 ‘스페셜 코스프레쇼’ 등 다양한 프로그램들이 행사 기간 동안 매일 진행된다. 또 켄키, 토나카이토, 쿄이치로, 모코 등 유명 인플루언서와 아카미 카루비, 네코무기 토로로, 홀로라이브 멤버인 토코야미 토와 등 인기 버추얼 유튜버들도 함께해 ‘몬길: 스타 다이브’의 매력을 현지 게임 이용자들에게 알릴 예정이다.

‘몬길: 스타 다이브’는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작으로 ▲언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 스토리 연출 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터링 컬렉팅’ 등이 특징이다. 이 게임은 올 하반기 PC와 모바일을 포함한 멀티 플랫폼 출시를 목표하고 있으며 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.