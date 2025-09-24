넷마블 '세나 리버스', 태국·홍콩 매출 1위…일 매출 20억원 추정

넷마블은 지난 18일 글로벌 출시한 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'가 태국과 홍콩 매출 1위를 차지했다고 24일 밝혔다.

이날 모바일 시장 조사 업체 센서타워에 따르면 '세븐나이츠 리버스'는 태국·홍콩에서 매출 1위를 기록했다. 태국·홍콩 시장 외에도 ▲대만 7위 ▲일본 21위 ▲싱가포르 9위 등 초기 상위권에 안착했으며, ▲인도네시아 4위 ▲마카오 4위 ▲라오스 4위 등 23개 국가 매출 순위 100위권 내 차트 진입에 성공했다.

특히 태국·홍콩에서는 론칭 직후 일 매출 20억원을 기록한 것으로 추정되며, 출시 일주일도 채 지나지 않은 현재 시점에서 누적 매출이 100억원을 넘어선 것으로 관측된다.

세븐나이츠 리버스.

넷마블은 '세븐나이츠 리버스' 글로벌 출시에 앞서 태국과 대만에서 오프라인 쇼케이스를 개최한 바 있다. 현장에는 넷마블넥서스 김정민 대표와 김정기 총괄 PD가 직접 참석해 게임을 소개하고 질의응답 시간을 가지며 현지 이용자들과 적극적으로 소통했다.